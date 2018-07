'Supergirl': un fracaso imposible de evitar

¿Qué puede fallar en una serie que, en un principio, lo tenía todo para ser uno de los grandes pelotazos seriéfilos de la temporada? Lo más sangrante del piloto es el tono, que en muchos momentos se mueve entre lo ñoño y lo ridículo, con un estilo mucho más cercano a The CW, que al de la cadena CBS. En las series de superhéroes es fundamental que el personaje sea muy potente y en este caso, la actriz Melissa Benoist está por encima del papel que le ha tocado defender, metido en una comedia en la que poco margen para la risa.



Igual le ocurre al acartonado papel de Calista Flockhart, como la despiadada jefa de Kira/Supergirl. La actriz de ‘Ally McBeal’ no hace otra cosa que repetir poses y clichés muy vistos en series de televisión y realmente no aporta nada más que su nombre a los títulos de crédito.



Esa falta de credibilidad le quita garra a los momentos de acción, que tampoco son lo suficientemente espectaculares como para tapar los huecos que tiene la historia. En ningún momento se te va la sensación de que estás viendo una serie para adolescentes y no una serie con una clarísima vocación mayoritaria.



El anunciadísimo fracaso de ‘Supergirl’ se hace aún más evidente cuando se ha tenido que valer por sí misma y no emitiéndose después de ‘The Big Bang Theory’, una coincidencia que solo se ha producido durante la emisión del piloto. Desde su segunda semana ha sido incapaz de hacerse un hueco frente a ‘The Voice’, lo único potente en esa franja horaria (lunes de 20 a 21 horas).



A pesar de que las networks le estén perdiendo el gusto a cancelar oficialmente (ahora se opta por reducir episodios como subterfugio para no pronunciar la palabra cancelación), está más que claro que los datos de ‘Supergirl’ son insostenibles para una network que goza del primer puesto en el podio.



Si al ya confirmado pinchazo de ‘Supergirl’ le sumamos los descafeinados datos de ‘Code Black’ y las modestas audiencias de ‘Life in Pieces’ y ‘Limitless’ (ambas han bajado de los dos puntos en demográficos 18-49 en su última emisión), permite que se hable de fracaso en bloque de todos las series que CBS ha estrenado de momento. La cadena tendrá que seguir apoyándose en la programación más vista por el público de las networks y también la que más rechazo provoca en la crítica. Contradicciones seriéfilas.