'State of Affairs': un soberano aburrimiento

Desde que Katherine Heigl abandonó (con muy malas formas) 'Anatomía de Grey' no se había dejado ver por la pequeña pantalla y lo cierto es que su retorno a una serie de televisión no ha podido ser más decepcionante. 'State of Affairs' es una serie soporífera, plana, de ritmo pasmoso y con una Katherine Heigl absolutamente perdida en su papel de agente de la CIA. La serie, que se estrenó el pasado lunes, pasó el examen con aprobado raspado: 8 millones de espectadores y poco más de 2 puntos en público 18/49.