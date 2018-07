‘Skins’ calienta motores ante el estreno de su temporada final este 1 de julio

Cassey, Cook y Effy son los tres protagonistas de ‘Skins Pure’, ‘Skins Rise’ y ‘Skins Fire’, que componen la temporada final bajo el título Skins Redux. Los tres capítulos especiales se centrarán en las nuevas vidas de los personajes, ya de jóvenes que superan la veintena y que se acercan más al modo de vida adulto que a una adolescencia repleta de hormonas, sexo y alcohol que vimos en las 6 temporadas anteriores.

La elección de los tres personajes ha sido más que acertada, aunque no haya ningún representante de la (infravalorada) tercera generación. Habrá cameos de otros personajes como Naomi o Emily, pero a partir de ahí poco más se sabe de la que será la temporada epílogo de ‘Skins’, la mejor serie de género adolescente que se ha producido hasta el momento. Esta vez se cambia Bristol por Londres y Manchester, dos ciudades que lucirán espléndidas con el colorido filtro de ‘Skins’.

Hace más de un año que se emitió el último capítulo de la serie, una sexta temporada que no recibió demasiado apoyo del público a pesar de tener una calidad global notable. No había, por lo tanto, demasiadas esperanzas por la continuidad de la serie. Pero el legado de ‘Skins’ es alargado y sus creadores, Jamie Brittain y Bryan Elsley, han puesto empeño en que la cadena británica E4 produzca una temporada claramente dirigida a los fans y no tanto a captar nuevos espectadores. Se hace, nunca mejor dicho, por amor al arte, en un claro homenaje al espíritu de la serie.

Nunca antes los personajes adolescentes tuvieron un retrato tan realista, tan acertado en su desarrollo y tan eficaz como ficción teen, un género que reinventó por completo tras su estreno en 2007. La dirección fotográfica, la música, el uso del color y unas extraordinarias interpretaciones de actores jóvenes y desconocidos marcaron la diferencia de la ficción protagonizada por adolescentes.

En el impecable historial de ‘Skins’ hay pocas sombras y puede que la peor sea el insulso remake americano que desde el principio asomaba una corta duración en pantalla. Más allá de la versión MTV USA de la que ya nadie se acuerda y algún capítulo mejorable ‘Skins’ es, de momento, una serie única y será un auténtico placer volver a disfrutar de tres de sus personajes más carismáticos en la que será una gran temporada final. Imposible que nos defraude.