Número de Serie

El empaque argumental y artístico de 'Grace and Frankie' no puede ser mejor: dos señoras que han dejado la menopausia muchos años atrás, dos esposas abandonadas porque sus maridos son homosexuales y están enamorados entre sí y lo más importante, dos grandes actrices que saben lo que significa la palabra comedia en mayúsculas, Jane Fonda y Lily Tomlin.



En la primera temporada la serie discurría en un estilo entre un sitcom multi cámara y una comedia dirigida a un público tan envejecido como sus protagonistas. Este error se ha corregido y ahora 'Grace and Frankie' nos ha dado una temporada mucho más refrescada, alejada del formato sitcom grabada en directo y sobre todo con unas tramas más arriesgadas y potentes.



Es evidente que lo más importante son las escenas en común entre Fonda y Tomlin. Se nota que ambas actrices tienen química y las dos llenan absolutamente la pantalla cada vez que comparten secuencia. Los problemas de ser mayor en la sociedad de la eterna juventud, la irrelevancia en el mundo laboral o las dificultades para encontrar pareja son tramas perfectamente extrapolables para cualquier persona que supere la cuarentena. Y ahí muchos se han visto reconocidos.



También ha sido más valiente la relación de Robert y Sol (Martin Sheen y Sam Waterston), a los que no te creías del todo en la primera temporada y que ahora son una pareja que despierta mucha ternura. La parte de comedia más clásica la ponen los hijos de ambos matrimonios, pero solo Brianna consigue destacar por méritos propios.



En definitiva, ‘Grace and Frankie’ no deja de ser una serie sobre la vida, sobre las segundas, terceras y cuartas oportunidades, sobre no rendirse nunca y sobre todo no permitir que los demás te invisibilicen. Y la trayectoria final de la segunda temporada, con la trama de la muerte de Babe, junto con el gran speech final de Grace y Frankie ante toda la familia es un colofón muy bueno para una comedia que se disfruta del tirón.



Varios meses antes del estreno de la segunda temporada, Netflix anunció que ‘Grace and Frankie’ contarán con una tercera entrega. Y si la calidad se mantiene en los términos de lo que acabamos de ver, la recibiremos con los brazos abiertos. Es una alegría envejecer así.