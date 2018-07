Showtime otorga dos temporadas más a 'Dexter', serie emblema del canal

Después de muchos rumores sobre la renovación por las diferencias económicas en el contrato del actor protagonista, Michael C. Hall, todo se ha solucionado y el actor se convertirá con 24 millones de dólares, en uno de los mejores pagados del momento.



Lo normal en televisión es renovar la serie por una única temporada, pero en el caso de 'Dexter' renovar de dos en dos se ha convertido en una costumbre, ya que en la tercera el canal de cable decidió otorgarle dos años más de vida con la cuarta y quinta temporada. No sólo se ha convertido en la serie que más prestigio le da a Showtime por la crítica, sino que también es la que más premios acapara y la que más audiencia registra. Se hacía muy difícil pensar que prescindieran de su buque insignia de la noche a la mañana.



El caso de 'Dexter' es bastante inusual. En sus primeras temporadas registraba en torno a los 500.000 y 700.000 espectadores, pero la quinta finalizó superando los dos millones de media. Todo un fenómeno de audiencia ascendente, cuando lo habitual es que la serie baje y se desgaste con cada año que pasa. Con la audiencia de las repeticiones y del DVR 'Dexter' ha registrado en algún capítulo más de 5 millones de espectadores, un auténtico récord para Showtime. De hecho, la premiere de la sexta y actual temporada, fue el mejor estreno de la cadena en 14 años.



¿Qué ocurre para que 'Dexter' haya atraído cada año a más espectadores? Muy sencillo. La serie no ha bajado la guardia y siempre ha sabido añadir más tensión al enigmático personaje de Dexter Morgan, uno de los más complejos que se recuerdan en las series de televisión de la última década.



El rodaje de la nueva temporada, la séptima, comenzará a principios de 2012 y se compondrá de 12 episodios. Todavía no sabemos cómo se cerrará la sexta, por lo que las incorporaciones al casting, o posibles desapariciones aún están en el aire. A muchos les ha parecido excesivo que 'Dexter' renueve por dos temporadas más, y aunque es cierto que en el cable, y más aún en el premium, las series no suelen ser tan longevas, siempre ha habido un giro inesperado que ha hecho de 'Dexter' una serie única con una amplísima legión de fans.



Me alegra que Dexter Morgan continúe su estela de sangre por dos años más, pero sería aún mejor si el oscuro pasajero de Dexter saliese a la luz para que nuestro asesino favorito pudiese compartir con alguien la pesada carga que lleva desde hace años. Y quién mejor que Debra, su incondicional hermana, para descubrir al final de esta temporada quién se esconde detrás de la fachada del metódico analista de sangre. Es un giro que todos llevamos mucho tiempo esperando y este año podría ser el definitivo. De todas formas, ahora quedan dos temporadas por delante. Puede pasar cualquier cosa.