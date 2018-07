Número de Serie

‘The Millers’: primera cancelación sophomore

La cancelación de ‘The Millers’ (CBS), primera serie de segundo año que se cae de la parrilla, ha evidenciado la fragilidad de muchas de estas series, que si bien logran una primera temporada decente no consiguen despegar en la siguiente. La sitcom de CBS estuvo precedida durante su primera temporada por ‘The Big Bang Theory’, estrategia que se mantuvo durante la segunda temporada pero sólo para la Season Premiere. Una vez que ‘The Big Bang Theory’ se mudó a la noche del jueves, ‘The Millers’ quedó huérfana de lead-in y pasó a emitirse tras ‘2 Broke Girls’, una serie mucho más modesta en número de espectadores. Fue entonces cuando se produjo el cataclismo de audiencia que ha derivado en cancelación.



Series de segundo año que tendrán tercera temporada

Una vez que las series superan el segundo año ya se convierten con todas las reglas en series veteranas. Y en este grupo la clara vencedora es ‘The Blacklist’, que fue la serie revelación de las networks el año pasado y la mayor alegría de NBC en años. La serie, que continúa en plena forma, ha sido la elegida por la cadena para emitirse después del partido Superbowl, el mayor de los orgullos catódicos. Tendrá tercera temporada sí o sí.



Otra de las series sophomore más aventajadas es ‘The Goldbergs’, sitcom de ABC que pasó sin pena ni gloria el año pasado pero que ha duplicado su audiencia tras su cambio de emisión de día (de martes a miércoles). Precedida por la resistente ‘The Middle’, esta comedia ambientada en la década de los 80 tiene casi asegurada su plaza para la temporada 2015/2016.



El caso de ‘Mom’, por la que Allison Janney ha ganado un Emmy a mejor actriz de comedia, es el mismo que la cancelada ‘The Millers’: funciona porque se emite después de ‘The Big Bang Theory’ pero es más que presumible que su audiencia se desplomase si cambiase de día de emisión. Si mantiene los datos que ha registrado hasta ahora es probable que también tenga tercera temporada.



La que también tiene todas las papeletas para seguir es ‘The Originals’, spin-off de ‘The Vampire Diaries’ que se emite con relativo éxito en The CW.



Series sophomore que no tendrán tercera temporada

En este grupo el listado se engrosa bastante y es que son muchas las series de segunda temporada que no lograrán una tercera. Salvo que las cadenas quieran mantenerlas por conservar un cierto prestigio, como puede ser el excepcional caso de ‘Brooklyn Nine-Nine’ en FOX, es más que probable que la mayoría pasen a mejor vida en los próximos upfronts. Así las cosas, lo más realista es ir despidiendo a ‘Chicago P.D.’ y ‘About a Boy’ (NBC), ‘Sleepy Hollow’ (FOX), ‘The 100’ y ‘Reign’ (The CW), y ‘Resurrection’ (ABC), todas con datos de audiencia pésimos.



Y por más campaña de fans y por más ruido en las redes sociales que haya, es prácticamente imposible que ‘Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.’ (ABC) consiga renovar por una tercera temporada. Su último episodio, visto por poco más de 4 millones de espectadores denota un desgaste inevitable. Eso sí, los fans se pueden conformar con ‘Agent Carter’, nueva serie de Marvel que se estrenará el próximo 6 de enero.