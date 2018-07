Quiniela para los Globos de Oro 2013

El mejor drama será… 'Homeland'. No cabe duda de que es la gran favorita y ante la (injustificada) ausencia de 'Mad Men', tiene muchísimas probabilidades de ganar este galardón. El triunfo en los últimos premios Emmy y en la anterior edición de los Globos de Oro apuntan para que 'Homeland' vuelva a ganar el globo dorado.



El mejor actor de drama será … Bryan Craston. En esta candidatura no hay nada claro. Damian Lewis tiene muchas papeletas por su papel del sargento Brody en 'Homeland' pero Bryan Cranston es un actor insuperable. También es cierto que Cranston ha estado nominado en 2010, 2011 y 2012 y nunca se ha llevado el premio aunque, quién sabe, lo mismo la edición 2013 será la suya.



Jon Hamm (ganador del premio en 2007) también se lo merece, pero el desprecio de los Globos de Oro a 'Mad Men' le resta muchas posibilidades.



La mejor actriz de drama será… Claire Danes/Julianna Margulies. Cualquiera de las dos es merecedora del premio y ambas han ganado un Globo de Oro en los últimos años, Danes en 2012 y Margulies en 2009. Las dos son, a su vez, ganadoras del Emmy y dos de las mejores actrices de televisión del momento.



La inclusión de Connie Britton ('Nashville') en la lista, muy criticada, no pasará más allá de la nominación. Es una situación similar a la del año pasado con la nominación de Madeline Stowe (Victoria Grayson en 'Revenge').



La mejor comedia será… 'Girls'. La asociación de la prensa extranjera, la HFPA, es la encargada de entregar los premios y está claro que 'Girls' ha sido una comedia muy valorada por los periodistas extranjeros. Además ha sido la serie revelación del año y merece este reconocimiento.



El mejor actor de comedia será… Alec Baldwin. Es uno de los premios con más incertidumbre. Louis CK y Jim Parsons (ganador del año pasado) son dos fuertes competidores y aunque es cierto que Alec Baldwin ya lo ha ganado tres veces, se gana a pulso el premio por su papel de Jack Donaghy en '30 Rock'.



La mejor actriz de comedia será… Lena Dunham. El año pasado ganó otra chica HBO, Laura Dern, y este año todo parece que el premio será para Dunham, la showrunner más aclamada del momento.



El mejor actor secundario será… Mandy Patinkin. Es una categoría muy confusa ya que se mezclan series de comedia, drama y miniseries. A pesar de la fuerte competencia, Mandy Patinkin (Saul en 'Homeland') es la opción más atractiva.



La mejor actriz secundaria será… Archie Panjabi. Reconozco que en esta categoría pongo más apasionamiento que raciocinio pero Kalinda es Kalinda. Desde luego no va a ganar Hayden Panettiere por su mediocre papel de 'Nashville'. Panjabi es una gran actriz y a pesar de que sea su primera nominación puede ser también su primer Globo de Oro.



La mejor TV movie o miniserie será para… 'Game Change'. El biopic sobre Sarah Palin es una auténtica joya de la televisión, como todo lo que hace HBO. Arrasó en los últimos premios Emmy y es muy probable que lo vuelva a hacer en los Globos de Oro.



Por otro lado, ¿alguien entiende la nominación de 'Political Animals'?



El mejor actor de TV movie o miniserie será… Kevin Costner. Fue un gustazo ver a un actor de la talla de Kevin Costner en una serie de altura como 'Hatfields & McCoys'. La crítica se rindió a sus pies y los Globos de Oro no serán una excepción.



La mejor actriz de TV movie o miniserie será… Jessica Lange/Julianne Moore. Las dos se lo merecen. Lange está perfecta en el papel de la hermana Jude de 'American Horror Story 'y Julianne Moore representó como nadie a Sarah Palin en 'Game Change'. Aunque por la relevancia que ha tenido la segunda temporada de 'American Horror Story' la balanza se inclina más a favor de Jessica Lange.