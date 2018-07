Quiniela para los Emmy 2012

Categorías de drama

El Emmy a mejor drama será para… 'Mad Men'. A pesar de que 'Homeland' tiene muchas papeletas, la serie de los publicistas de Madison Avenue no tiene rival, pero es posible que en esta categoría haya sorpresas y 'Mad Men' ceda este premio por primera vez (lleva cuatro estatuillas consecutivas).



El Emmy a mejor actor dramático será para… Bryan Cranston. Es incontestable. No hay mejor actor principal que supere al protagonista de 'Breaking Bad'. Otra elección sería en esta categoría sería un error. Aunque una vez más Jon Hamm, con cinco nominaciones consecutivas, se volverá a quedar sin premio.



El Emmy a mejor actriz dramática será para… Claire Danes. Sin duda una de las categorías más competitivas y difíciles de predecir, pero la protagonista de 'Homeland' ha realizado un trabajo impecable. Elizabeth Moss también sería una gran elección.



El Emmy a mejor actor de reparto será para… Peter Dinklage por su increíble interpretación en 'Juego de Tronos'. Fue ganador del año pasado y a pesar de que el resto de nominados se lo merecen, Dinklage es un actor impresionante.



El Emmy a mejor actriz de reparto será para… Archie Panjabi. Se lo llevó en la primera temporada de 'The Good Wife' y vuelve a tener una oportunidad por lo bien construida que ha estado su trama en la serie procedimental de CBS. Christina Hendricks ('Mad Men') se lo merece, aunque lo tiene difícil.



El Emmy a mejor guión será para… 'Mad Men'. Cualquiera de sus tres capítulos nominados se lo merece. Esta es otra categoría en la que no hay lugar a discusión.



Categorías de comedia

El Emmy a mejor comedia será para… 'Modern Family'. Lleva dos premios consecutivos y es muy probable que se lleve el tercero. Aunque, quién sabe, 'Girls' podría dar la sorpresa.



El Emmy a mejor actor cómico será para… Alec Baldwin por '30 Rock'. Nominado en tres ocasiones y vencedor en otras dos, Baldwin merece ser reconocido aunque Jim Parsons también tiene muchas papeletas para llevarse el galardón.



El Emmy a mejor actriz cómica será para... Lena Dunham, protagonista de 'Girls'. Es cierto que está hasta en la sopa, pero ha supuesto toda una revelación cómica.



El Emmy a mejor actor de reparto será para… De seis nominados, cuatro son actores de 'Modern Family' así que cualquiera de ellos será el ganador. Mi apuesta personal es para Eric Stonestreet.



El Emmy a mejor actriz de comedia será para… Kathryn Joosten. Aunque sólo sea para homenajear, en un mínimo, a 'Mujeres Desesperadas', ignorada por completo en su temporada final.



Y en TV movies y miniseries…

Mejor miniserie o TV movie: 'American Horror Story' por novedosa.

Mejor actriz: Julianne Moore, porque está impresionante en 'Game Change' el biopic de Sarah Palin en HBO.

Mejor actor: Woody Harrelson en 'Game Change', porque pareces que estés viendo al personaje antes que al actor.

Actriz de reparto: Jessica Lange, porque hace un trabajo soberbio en 'American Horror Story'.

Actor de reparto: Ed Harris, por su más que creíble interpretación de John McCain en 'Game Change'.