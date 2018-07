¿Qué series son comedia y drama según los premios Emmy?

La concepción de 'True Detective' cumple claramente con el esquema de una miniserie. Técnicamente, una miniserie implica una única temporada (como 'Top of the Lake'), aunque en el caso de 'True Detective' o 'American Horror Story', en las que cada temporada hay una trama y nuevos personajes, se podría incluir en el apartado de miniseries. A pesar de ello, y consciente de su potencial, HBO ha decidido que la serie protagonizada por Matthew McConaughey compita contra dramas tan potentes como 'House of Cards' o la temporada final de 'Breaking Bad'.



En este caso se trata de una decisión muy arriesgada, ya que la temporada final de 'Breaking Bad' tiene todas las papeletas para arrasar en la próxima gala de los Emmy. Si 'True Detective' estuviese nominada en la categoría de miniserie triunfaría con toda seguridad, mientras que en drama no las tiene todas consigo. Desde luego los académicos lo van a tener muy difícil para elegir.



'Shameless' y 'Orange is the New Black' optarán a las categorías de comedia

En la categoría de comedia la diferencia es menos clara, sobre todo en las comedias negras o en las denominadas dramedias. Cuando las comedias cumplen el esquema de sitcom no hay ninguna duda, pero la línea está más difusa con series como 'Shameless' o 'Orange is the New Black'. La primera ha concursando durante tres temporadas, sin éxito, en la categoría de drama, y este año competirá en comedia y 'Orange is the New Black' ha decidido no enfrentarse con su compañera de cadena, 'House of Cards', y probará suerte en las categorías cómicas.



En comedia han estado nominadas series tan dispares como 'Modern Family', 'The Big Bang Theory', 'Mujeres Desesperadas', 'Weeds' o 'Nurse Jackie'. Está claro, entonces, que a las comedias se les permite tener una buena dosis de drama, pero no al revés. Más que si las series son drama o comedia las cadenas de televisión piensan las categorías en términos de estrategia. No tendría sentido, por lo tanto, que Netflix sacrificara a sus dos series más potentes ('House of Cards' y 'Orange is the New Black') en la misma categoría.



Este año además el nuevo sistema de votación para las nominaciones de los Emmy provocará que haya más nominados de lo habitual y se pase de 6 a 7 nominados por categoría. El próximo 10 de julio se conocerán los nominados y la gala se emitirá el próximo 25 de agosto en NBC. Será, desde luego, una ceremonia en la que no habrá grandes favoritos y que tendrá emoción hasta el final.