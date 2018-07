'Punta Escarlata', símbolo de la poca confianza de Telecinco en su ficción

Septiembre de 2009. Comienza el rodaje de la serie para que se emita en Cuatro. Estará grabada en alta definición y se espera su estreno en 2010 en la antigua cadena del grupo Prisa.



Octubre 2009. Se da a conocer gran parte del elenco de la serie. Además de los citados protagonistas masculinos, Elena Ballesteros, Kira Miró y Nadia de Santiago estarán en el reparto. Todo señalaba que iba ser una ficción con la etiqueta del éxito desde el inicio, pero nuevamente Telecinco gafa una serie de su factoría por el mal uso que hace de su propia parrilla.



Diciembre 2010. La Comisión Nacional de la Competencia da luz verde a la fusión entre Cuatro y Telecinco. A partir de entonces 'Punta Escarlata' pasa a un cajón sin llave en el nuevo grupo televisivo.



Mayo de 2011. Casi de un año y medio después Paolo Vasile, presidente de Telecinco, anuncia en un encuentro con medios que 'Punta Escarlata' se estrenará cuando finalice la segunda temporada (¿y última?) de 'Ángel o Demonio', otra de las ficciones fallidas del canal que ha sufrido un mal trato incomprensible en la parrilla.



Junio de 2011. Telecinco comienza a promocionar la serie para la noche de los martes, que se estrenará a las 22 horas, o lo que es lo mismo, en prime time.



Julio de 2011. El pasado 16 de julio conocimos que, por fin y tras innumerables retrasos, la serie queda relegada al late night. Se emitirá en miércoles y pasadas las 11 de la noche, tras un resumen del reality Supervivientes.



Tras este vaivén de decisiones y marchas atrás, queda claro que Telecinco no confía demasiado en una serie que lleva en la recámara casi dos años. ¿De verdad piensan que tener a 'Supervivientes' como lead-in le servirá a 'Punta Escarlata'? Es difícil predecir la audiencia de una serie, pero todo parece indicar que 'Punta Escarlata' no será un éxito de audiencia, ninguna serie que se emite a las 23:15 horas lo es.



Con 'Ángel o Demonio' intentaron la misma estrategia y el resultado fue un final de temporada que registró el peor dato histórico de toda la serie con un 1 millón de espectadores y un 12,3% de cuota de pantalla. Lejos, muy lejos, de los tres millones con los que arrancó en el primer capítulo.



'Punta Escarlata' simboliza de forma contundente el trato que da Telecinco a su ficción. Ejemplos como la infumable 'Piratas' o la desastrosa 'Vida Loca' no se caracterizaban precisamente por su calidad, pero desde luego Telecinco no supo jugar las pocas cartas que tenía con ambas ficciones. Otros ejemplos, como 'La Que Se Avecina' o 'Tierra de Lobos' pueden correr la misma suerte en poco tiempo. Punta Escarlata merecía un mejor trato y la han condenado al fracaso antes de su estreno. ¿Aprenderá la lección Telecinco-Cuatro?