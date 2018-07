Meredith Grey divertida y con michelines en ‘The Mindy Project’

Todos hemos visto muchas series médicas, por lo que el espectador en este género está más que entrenado. ¿Cómo le han intentado dar la vuelta en 'The Mindy Project'? Con una protagonista, Mindy, que es excéntrica, sin miedo al ridículo, que no tiene suerte en las relaciones amorosas, que tiene evidente sobrepeso y que no tiene reparos a la hora de mantener relaciones sexuales con sus compañeros de trabajo. Las comparaciones con Bridget Jones son, por tanto, más que previsibles.

Pero más que Bridget Jones, Mindy es una joven surasiática que sueña con conseguir al hombre ideal desde sus años de facultad, aunque ahora sabe que ha perdido el tiempo estudiando y que el hombre ideal que veía en las comedias románticas no existe. ¿Encontrará Mindy el amor? Desde luego y lo hará en los pasillos del hospital. El triángulo amoroso que mantiene con Jeremy y Danny así lo vaticina.

Es un piloto con movimiento, en el que pasan muchísimas cosas y donde se da una gran cantidad información, algo que se agradece siempre en un primer capítulo. A Mindy le da tiempo, en un solo capítulo, a mudarse con un compañero de trabajo, a que la dejen y a arruinar la posterior boda del exnovio, a que la detenga la policía, a tener una cita a ciegas, a ayudar a una paciente sin seguro médico, a liarse con un compañero de trabajo y a coquetear con otro. Y también nos da tiempo a conocer a sus amigas.

Este acelerón argumental para un capítulo de veinte minutos consigue captar la atención del espectador, que sonríe cómplice antes las situaciones de Mindy, reconocibles por cualquiera de nosotros.

Audiencia de 'The Mindy Project'

De momento, FOX ha encargado 13 episodios para 'The Mindy Project'. En su estreno la serie consiguió 4,7 millones de espectadores. Puede parecer una cifra baja, pero consiguió un 2,4 de rating en público de 18 a 49 años, una cifra aceptable y no muy alejada de la que consiguió el estreno de la segunda temporada de 'New Girl' (2,7), programada justo antes. Y consiguió vencer a 'Ben and Kate', también de FOX, que logró 4,19 millones y 2 puntos en demográficos. Si 'The Mindy Project' mantiene estas cifras es probable que FOX anuncie un back nine (encargo de 9 episodios adicionales) y disfrutemos de una temporada completa.