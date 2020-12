'Your Honor', así es el regreso a televisión de Bryan Cranston tras 'Breaking Bad'

De profesor de química a juez, pero siempre en líos

El veterano Bryan Cranston, ganador de cuatro premios Emmy y un Globo de Oro por interpretar a Walter White a lo largo de las cinco temporadas de 'Breaking Bad' (2008-2013), había aparecido en pequeños papeles en otras series ('Sneaky Pete', 'El show de Larry David') pero especialmente en películas, como 'Trumbo: la lista negra de Hollywood', por la que fue nominado al Oscar, y 'El Camino: una película de Breaking Bad' con la que se cerraba la peripecia de su Sancho Panza, Jesse Pinkman interpretado por Aaron Paul con el que el actor sigue en contacto pues juntos han lanzado su propia marca de mezcal.

Siete años después de su icónico narcotraficante, es 'Your Honor', intenso drama judicial de 10 episodios, el que lo devuelve a primera línea de la parrilla con otro gran y complejo personaje a la altura del de 'Breaking Bad'. Si en aquella era Walter White, un honrado profesor de química cuya enfermedad terminal le empujaba a fabricar metanfetamina para dejar a su familia protegida cuando faltase y acababa convirtiéndose en un capo de la droga tras el alias Heisenberg, en 'Your Honor' vuelve a encarnar a un tipo un tanto ambiguo, de cara a la galería también muy estimado pero de puertas adentro capaz de arriesgar sus convicciones morales y pensar que el fin justifica los medios. El respetado juez Desiato romperá su juramento cuando sea su propio hijo adolescente el que cometa un crimen. Sus malas decisiones en un intento por protegerle, manipulando pruebas y mintiendo a cada paso, irán en aumento, lo que provocará que la situación se haga cada vez más insostenible, afectando también a otros miembros de la familia y allegados.

Un hijo al que proteger: de Jesse a Adam

Michael Desiato, como Walter, es un hombre respetuoso con la ley, que recurre al crimen para ayudar a su familia. Ya no es un chaval al que cuida como si fuera su propio vástago (como con Jesse Pinkman en 'Breaking Bad') sino que es su propio hijo el que necesita de su ayuda para salvar el pescuezo.

Adam, interpretado por Hunter Doohan (que curiosamente coincidió con Aaron Paul en 'Truth be Told'), atropella con su coche, de forma accidental, a un motorista, y aunque su primera intención es la de ayudar, acaba dándose a la fuga atenazado por el miedo. Cuando Desiato se entera del trágico incidente su primer instinto es acudir a comisaría pero las circunstancias lo impedirán. Esa primera mala decisión (no entregar a su hijo a la justicia) será la primera ficha de un efecto dominó que parecerá no tener fin. Desiato puede proteger a Adam siempre y cuando nadie se entere jamás de lo ocurrido y aquí entrarán otros factores que se escaparán de su alcance.

'Your Honor' es un thriller que no da tregua de principio a fin. Basado en la serie israelí 'Kvodo' (2017), creada por Ron Ninio y Shlomo Moshiah, cuenta con Peter Moffat como showrunner, que ya en 'The Night Of', con un chaval acusado de un asesinato que parece no haber cometido, demostró cómo mantener en vilo al espectador de una forma adictiva. Los populares showrunners Robert y Michelle King, el matrimonio al frente de otras potentes ficciones como 'The Good Wife', su spin-off 'The Good Fight' y 'Evil', son productores ejecutivos de una serie cuyos tres primeros episodios han sido dirigidos por Edward Berger ('Deutschland 83', 'The Terror'). En el reparto, junto a Cranston y Hunter Doohan, aparecen otros grandes secundarios, como Isiah Whitlock Jr. ('The Wire'), Margo Martindale ('The Americans'), Maura Tierney ('The Affair') o Lorraine Toussaint ('Orange is the New Black').

El villano: Un gangster (y su mujer)

Mención aparte merece el matrimonio de mafiosos interpretado por Michael Stuhlbarg (que coincidió con Cranston en 'Trumbo') y Hope Davis ('The Newsroom', 'American Crime'). La serie ambientada en Nueva Orleans muestra la ciudad como un escenario donde la legalidad se pone en tela de juicio. La decisión de Desiato de arriesgarlo todo por proteger a su hijo tiene mucho que ver con las consecuencias que acarrean el atropello pues la víctima es el hijo de un gángster (Stuhlbarg), investigado por la justicia, que moverá cielo y tierra hasta encontrar al asesino. Junto a él su mujer (Davis), aún más despiadada si cabe, pues algunas de sus sangrientas decisiones acentuarán aun más si cabe la escalada de violencia. Las amenazas del clan mafioso además alimentarán las páginas de los diarios y los telediarios, haciendo el caso aun más mediático y acentuando la presión en torno a Desiato y su familia, pero también a una comunidad donde salen a la luz otras mentiras y distintas guerras de poder.

Lo mejor y lo peor de 'Your Honor'

Teníamos ganas, lo primero, de volver a ver a Bryan Cranston como protagonista de su propia serie. No defrauda. En ‘Your Honor’ vuelve a encarnar a un tipo serio al que las circunstancias le hacen perder los papeles, pero su personaje no rezuma hilaridad. ‘Your Honor’ tiene acción y diálogos y reflexiones muy potentes, pero es un thriller donde no tiene cabida el humor. Desiato puede recordar por momentos a Walter White, claro, pero aquí ya no va por libre.

Que su plan salga o no bien dependerá de su hijo (el único que sabe la verdad) y de otros muchos factores (empezando por los posibles testigos). Sus acciones afectarán a muchas personas de su entorno y no las tendrá todas consigo. No parece el invencible Walter, al contrario, empatizamos con este tipo que parecía todopoderoso con su mazo en un tribunal pero que actúa como cualquier padre asustado por perder a su hijo. Literalmente: podría ser asesinado por la mafia en un ajuste de cuentas. Qué padre no haría eso. Pero, claro, más allá del mafioso que le pisa los talones, donde pone la lupa 'Your Honor' es en el drama familiar que acarrea la mentira, si merece la pena y cuáles son las consecuencias.

El arranque puede recordar a otra serie reciente 'Defender a Jacob', en la que Chris Evans es un fiscal que protegerá a su hijo sospechoso de asesinar a un compañero, aunque no queda claro si lo hizo. En 'Your Honor' no queda duda de la culpabilidad, fue un fatídico accidente, y a lo que se enfrenta este padre no es solo a un dilema ético sino a un espejo que pone en duda a la propia justicia, esa que defiende como juez. Porque nadie, ni él mismo, podría proteger a su hijo por la vía legal de un tipo que siendo un criminal sigue en la calle.