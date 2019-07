'The Unsettling'

La casa de acogida es… terrorífica. En esta nueva serie de HBO, Holly Taylor, la que fuera la hija del matrimonio espía de The Americans, llega a la localidad montañosa de Crow Ridge, donde vivirá en una gran casa aislada, con cerrojos en las puertas, inquietantes ruidos y extraños vecinos.

¿Cómo son los niños adoptados? Francamente, raritos. Becca (Holly Taylor) desconfía de su nueva familia: un matrimonio religioso, su introvertido hijo biológico de 11 años y otros tres chavales adoptados que no ven con buenos ojos a la recién llegada. Becca se intenta adaptar a su nuevo hogar, pero empezará a padecer lo que parecen ser fenómenos sobrenaturales (fantasmas y esas cosas).

HBO, ocho episodios, estreno el 15 de julio.

'This is Us'

La casa de acogida es… entrañable. Una pareja de blancos de clase obrera, Rebecca y Jack (Mandy Moore y Milo Ventimiglia), son padres de trillizos, aunque pierden a uno de sus hijos durante el parto. En el hospital deciden adoptar a un niño negro que nació el mismo día y que ha sido abandonado.

¿Cómo son los niños adoptados? A diferencia de los mellizos, que sienten que no han hecho nada en la vida como para enorgullecerse, Randall (Sterling K. Brown) es un exitoso hombre de negocios, fiel esposo y cariñoso padre de dos niñas. Pero el hombre aparentemente perfecto está obsesionado con conocer sus orígenes y no parará hasta encontrar a su padre biológico. Randall también adoptará a una chavala que fue abandonada por su madre en una especie de círculo virtuoso.

NBC (en España, Fox Life), seis temporadas (2016-).

'Familia de acogida'

La casa de acogida es… ideal. El matrimonio interracial formado por dos lesbianas –Stef Foster (Teri Polo), una policía, y Lena Adams (Sherri Saum), subdirectora de una escuela– ayuda a chicos que salen

del reformatorio. Llevan juntas 10 años, son independientes y exitosas, e inculcan a los chavales un mensaje de tolerancia. Familia de acogida (The Fosters) está producida por Jennifer Lopez y cuenta en el reparto con Noah Centineo, popular ahora por la película A todos los chicos de los que me enamoré.

¿Cómo son los niños adoptados? Muy suyos. En la casa conviven el hijo biológico de una de ellas y dos hermanos gemelos de origen hispano, que hablan entre ellos en español cuando quieren confabularse sin que los demás se enteren. La serie comienza con la llegada de una joven problemática y su hermano. Mientras los gemelos recelan de ellos, el hijo biológico se enamora de la chica. Vamos, salseo asegurado.

Freeform (en España, AXN White), cinco temporadas (2013-2018).

'Modern Family'

La casa de acogida es… muy divertida. Jay y Gloria tienen dos hijos biológicos, y Claire y Phil, otros tres. Mitchell y Cameron, la pareja gay de Modern Family, no iban a ser menos y adoptan a Lily (Aubrey Anderson-Emmons), una niña de origen vietnamita para que la familia siga creciendo.

¿Cómo son los niños adoptados? De pequeña, Lily Tucker-Pritchett es el ojito derecho de sus cachondos progenitores, la más joven del clan. A partir de la tercera temporada, cuando ya da el estirón, Lily comienza a hablar y se desarrolla su personalidad. Se hace más descarada, hace gala de un insólito mal humor en ocasiones y sorprende a todos con un aparente desinterés por lo que le ocurre a su familia. Una broma recurrente es que Mitchell y Cameron, a veces, se olvidan de ella.

ABC (en España, FOX), 10 temporadas (2009-).

'Casi perfectos'

La casa de acogida es… caótica. Esta sitcom, que emitió Antena 3, retrata de forma hilarante los problemas cotidianos de una familia que vive en un adosado en una urbanización a las afueras de Madrid.

¿Cómo son los niños adoptados? Andrés (Emilio Aragón), director de un concesionario de coches, y su mujer, Elena (Yolanda Arestegui), una restauradora de arte que trabaja en casa, son padres de dos niñas, una de ellas, Mari Lei, adoptada en China. Las hijas reciben las constantes visitas de la madre metomentodo de él, sus dos hermanos algo impresentables, una prima pija y un amigo mujeriego, lo que da lugar a todo tipo de situaciones rocambolescas. En el episodio No sin mi madre, uno de los hermanos, xenófobo y machista, apoya el cierre de fronteras contra la inmigración. Cuando le preguntan qué hubiera

hecho entonces con su sobrina china, él zanja el asunto afirmando que ella es de la familia y que la quiere mucho.

Antena 3, dos temporadas (2004-2005).

'Cosas de hermanas'

La casa de acogida es… improvisada. La premisa de Cosas de hermanas (Sister, Sister) es muy parecida a la de la película de 1961, Tú a Boston y yo a California: dos gemelas son separadas al nacer y se reencuentran 14 años después. Una creció con una madre soltera, costurera, de clase media; la otra, con un padre viudo con dinero que regenta un negocio de limusinas. Para no separar de nuevo a las niñas, el viudo acepta que ambas vayan a vivir con él, algo que no le hace mucha gracia.

¿Cómo son los niños adoptados? Tia Landry y Tamera Campbell, interpretadas por las hermanas Tia y Tamera Mowry, son gemelas, sí, pero muy diferentes entre sí. Tia es inteligente y pretende estudiar en Harvard; y Tamera, a pesar de haber sido educada de una forma más conservadora, se mueve por impulsos y es perezosa.

ABC (en España, Nickelodeon), seis temporadas (1994-1999).

'Época de cambios'

La casa de acogida es… una fantasía. La trama es insólita. Nick Foley (Joseph Bologna), un millonario viudo, decide adoptar de forma temporal a seis huérfanas (realmente a cinco, porque una de ellas solo aparece en el primer episodio) para lavar su imagen de playboy. Obviamente, el tipo se encariña con ellas y decide formar una familia y sentar la cabeza.

¿Cómo son los niños adoptados? Felices, no puede ser de otra manera. Las niñas de Época de cambios (Rags to Riches), de entre ocho y 17 años y que han vivido en un orfanato, se trasladan a una mansión en la exclusiva Bel Air, con mayordomo incluido, rodeadas de todo tipo de lujos y caprichos. Entre las actrices, Tisha Campbell-Martin (Empire), una afroamericana abandonada por sus tíos, y Kimiko Gelman (Por 13 razones), cuya madre se suicidó.

NBC (en España, TVE), dos temporadas (1987-1988).

'Punky Brewster'

La casa de acogida es… inesperada. El actor George Gaynes, popular por Tootsie y la saga de Loca academia de policía, es Henry Warnimont, un fotógrafo viudo y cascarrabias que descubre que una niña, la Punky Brewster del título, se ha escondido con su inseparable perro en un apartamento vacío del edificio que administra.

¿Cómo son los niños adoptados? La chavala salió demasiado equilibrada para el trauma que padeció. El padre de Punky Brewster (interpretada por la jovencísima actriz de ocho años Soleil Moon Frye) abandona a su madre y ésta hace lo propio con su hija, a la que deja en la puerta del supermercado con su perro Brandon. La pequeña deambula un tiempo, luego es acogida en un orfanato, hasta que el viudo se convierte en su padre adoptivo. La casa en el árbol de Punky Brewster y sus zapatillas de cada color son recuerdos imborrables para muchos de los espectadores. En la oleada nostálgica que nos invade, la actriz prepara una secuela, 30 años después, en la que hará de una madre soltera de tres niños que decide adoptar a una niña abandonada que le recordará a ella de pequeña.

NBC (en España, Antena 3), cuatro temporadas (1984-1988).

'Webster'

La casa de acogida es… tradicional. George y Katherine Papadapolis (interpretados por Alex Karras y Susan Clark, matrimonio también en la vida real) acogen a Webster (Emmanuel Lewis), el hijo de un ex compañero del equipo de fútbol americano en el que jugaba George, fallecido junto a su mujer en accidente de tráfico. Como en Arnold, los padres son blancos y el chaval adoptado, negro.

¿Cómo son los niños adoptados? Webster era un niño travieso que sacaba de quicio a George, ahora comentarista deportivo, y que contaba con la complicidad de Katherine. Sus padres acababan perdonándole todo por su risa contagiosa y sus ocurrentes reflexiones. El actor Emmanuel Lewis padecía una enfermedad del riñón que le impedía crecer: su personaje comienza con cinco años en la serie, aunque él, en realidad, tenía ya 12.

ABC (en España, TVE), seis temporadas (1983-1989).

'Arnold'

La casa de acogida es… multirracial. Fue una serie pionera y de gran éxito (en ella hizo un cameo hasta Nancy Reagan). Philip Drummond (Conrad Bain), un empresario adinerado de Manhattan, adopta junto a su mujer, a dos huérfanos de Harlem, hijos de su criada fallecida. Los chavales convivirán también con su hija biológica.

¿Cómo son los niños adoptados? El Arnold del título (en EE UU se llamó Diff’rent Strokes) fue interpretado por Gary Coleman, la estrella infantil televisiva más famosa de la época, que sufría una enfermedad renal que le impedía crecer (nunca superó los 1,42 metros). Puedes verlo a él –y sus eternos ocho años– y a Conrad Bain en el último episodio de El príncipe de Bel Air en una especie de homenaje, ya que

Will Smith también fue un chaval pobre que de la noche a la mañana vive una vida de opulencia y riqueza. Quedará para el recuerdo su famosa frase: “¿De qué hablas, Willis?”.

NBC/ABC (en España, TVE), ocho temporadas (1978-1986).