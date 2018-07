'The Disappearance' y otras 7 series con menores desaparecidos

NÚMERO DE SERIE

En la ficción televisiva un niño desaparecido conlleva siempre una intensa investigación en la que la familia de la víctima suele tomar partido. El espectador empatiza con un dolor que no le es ajeno y sigue las pistas (sean éstas falsas o no) que la policía va descubriendo, con algún giro inesperado incluido. Atar cabos, encontrar al sospechoso y su móvil, intuir si el chaval sigue vivo o no son las claves de 'The Disappearance' y estas otras siete series con menores desaparecidos.