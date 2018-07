'SWAT': las cuatro claves del potente revival de 'Los hombres de Harrelson'

Mirada nostálgica a la serie de los 70

Aquellos que siguieron las aventuras de Los hombres de Harrelson (1975-1976) –mítica serie de la cadena ABC producida por Aaron Spelling– probablemente no habrán olvidado dos cosas: la poderosa música de Barry DeVorzon y la habilidad de este cuerpo de policías de élite para solucionar cualquier situación crítica. El revival retoma la idea original ('Proteger y servir') y la adapta a los nuevos tiempos, restituyendo la confianza en la no siempre bien vista policía de Los Ángeles. Esta nueva SWAT mira en positivo, pretende que el espectador empatice con los polis, que además de “protegernos y servirnos” son vecinos y amigos en una comunidad harta de la violencia y el uso de la fuerza.

Quiénes son (ahora) los hombres de Harrelson

El revival que emite AXN en España, como no podía ser menos, trae una mayor diversidad racial y empoderamiento femenino. Si en los 70, Steve Forrest, todo un galán de la época, interpretaba al teniente Dan “Hondo” Harrelson, ahora el papel recae en un actor afroamericano, Shemar Moore, conocido mundialmente por 'Mentes criminales' y con un apabullante club de fans en EEUU (Una película de 2003 ya tuvo como protagonista a Samuel L. Jackson). El sargento David Kay del original tiene ahora nombre de mujer hispana: Jessica Cortez, interpretada por la protagonista de la película Miss Bala, Stephanie Sigman. Regresan también el sargento Deacon (el guaperas Jay Harrington), y los oficiales Jim Street (Alex Russell, lástima, sin el carisma de Robert Urich) y Dominic Luca (Kenny Johnson, conocido por dar cera en The Shield). A los que se les une Christina Alonso (Lina Esco) y Mumford (Peter Onorati, con la misma mala leche que como padre de Jack en This is Us).

La realidad supera a la ficción

Los SWAT existen de verdad y la serie es fiel reflejo de ello. El productor Aaron Rahsaan Thomas se inspiró en su propia experiencia al vivir en un barrio conflictivo. El protagonista de la serie se siente dividido entre la comunidad en la que se crió y sus compañeros los policías. Que una mujer sea la capitana del equipo podría resultar algo poco común en un entorno dirigido por hombres, pero el equipo visitó una instalación real de los SWAT y comprobó que sí habían contado con mujeres al frente. Como este cuerpo de élite, los actores han tenido que mantenerse en forma y entrenar duro para correr por los tejados, saltar vallas o placar al enemigo. El equipamiento que lucen también es real, diseñado por los mismos fabricantes que los equipos SWAT, y como tal pueden llegar a pesar hasta 18 kilos. Las sesiones de entrenamiento llevaron al elenco no sólo a aprender tácticas SWAT si no a unirse como si fuera un equipo de verdad. En la serie, la acción transcurre en las calles, playas, centros comerciales y parques de Los Ángeles, convirtiendo la ciudad en un personaje más.

Qué esperar de esta nueva 'SWAT'

La trama arranca cuando el teniente Harrelson es ascendido a líder del equipo SWAT, creando cierto malestar entre sus compañeros, especialmente Deacon, que creía merecerse el puesto, y poniendo en peligro la relación secreta que mantiene con su nueva jefa, Jessica Cortez. Además de este “conflicto” en lo profesional, Harrelson se enfrenta a otro debate en lo personal, pues un adolescente ha muerto en las calles por un disparo accidental de un policía. Un chaval que podría haber sido él mismo años antes. "¿Eres negro o azul?", le inquieren en referencia al color de su piel y de su uniforme. El primer episodio de este remake de 'Los hombres de Harrelson' no da tregua, mezclando la acción pura y dura con un mensaje conciliador que puede calar hondo. Estos policías no tienen miedo, son ante todo compañeros leales, competitivos, que se juegan la vida sin descanso. No parecen humanos si no atletas, haciendo virguerías visuales adictivas y cuyas heroicidades les convierten en superhéroes con uniforme. Si mantiene este nivel, 'SWAT' podría convertirse en una serie policial de referencia.