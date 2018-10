De 'Supergirl' a 'Daredevil', seis superhéroes que regresan en octubre

'Supergirl'

El gran acierto de la cuarta temporada de Supergirl (Melissa Benoist) es la inclusión de Nia Nal, una nueva reportera en CatCo, interpretada por Nicole Maines (Royal Pains), que se convertirá en la superheroína Dreamer. Este hecho convierte a Nicole Maines en el primer superhéroe transgénero de una serie de televisión. Entre otras curiosidades de esta entrega están la del regreso de Kevin Smith, que volverá a dirigir un episodio de la serie (será el cuarto), y la incorporación del actor Bruce Boxleitner (Tron), como el Vicepresidente de EE UU. El episodio 9 de esta temporada de Supergirl será el remate al anunciado crossover del Arrowverse (con The Flash y Arrow), que podremos ver en diciembre. Elizabeth Tulloch (Grimm) ha sido fichada para ser Lois Lane, el interés amoroso de Superman (Tyler Hoechlin).

HBO, 4T (16 octubre)

'Black Lightning'

El superhéroe afroamericano retirado que debe vestir de nuevo el traje de Black Lightning para liberar a sus hijas secuestradas, ha sabido desmarcarse del Arrowverse y crear su propio universo dentro del canal The CW. En la segunda entrega, Jefferson Pierce (Cress Williams) continuará su particular lucha para proteger Freeland de los criminales 'The 100' y la policía corrupta, junto a sus hijas: Jennifer y Anissa, alias Thunder. Además, volverá Khalil Payne/Painkiller, cuyo actor Jordan Calloway pasa de ser invitado a regular, dando más peso a su personaje, y habrá un nuevo villano, el gángster Tobias Whale (Marvin ‘Krondon’ Jones).

Netflix, 2T (16 octubre)

'Daredevil'

Charlie Cox regresa como el superhéroe ciego que más alabanzas ha generado del universo de Marvel creado por Netflix, junto a Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist (que acaba de ser cancelada por la plataforma de streaming) o The Defenders, que une a los cuatro. Tras los dramáticos acontecimientos de The Defenders, Matt Murdock/Daredevil reaparece poniéndose a prueba de nuevo físicamente. El peligro acecha de la mano del maquiavélico Wilson Fisk/Kingpin (Vicent D’Onofrio) del que podemos esperar cualquier cosa, máxime cuando sabe quién se oculta tras la máscara de Daredevil, y que elaborará su cruel venganza con la ayuda de Benjamin Poindexter/Bullseye (Wilson Bethel, Doctora en Alabama). Su reencuentro tardará, pero la tensión se percibirá durante toda la temporada.

Netflix, 3T (19 octubre).

'The Flash'

The Flash (Grant Gustin), el superhéroe más veloz, regresa en su quinta temporada con nuevas mejoras en el traje y luciendo el popular anillo. La gran incógnita tendrá que ver con su hija Nora (Jessica Parker Kennedy), que ha viajado en el tiempo tres décadas, admitiendo que ha cometido un grave error en el futuro. El Team Flash tendrá que encontrar la manera de devolver a Nora al futuro y se tendrá que enfrentar a un nuevo villano, Cicada (Chris Klein, American Pie). El siempre celebrado episodio 100 lo dirigirá el actor Tom Cavanagh, que interpreta al doctor Harry Wells, y será el remate para la primera entrega de la temporada (episodio 8), justo antes del crossover entre The Flash, Arrow y Supergirl, en el que aparecerá Batwoman (Ruby Rose, Orange is the New Black), que ya rueda su propia serie para 2019.

TNT, 5T (19 octubre).

'Legends of Tomorrow'

De los creadores de The Flash y Arrow, la alocada e imprevisible Legends of Tomorrow reúne a un equipo de lo más pintoresco en su lucha contra el mal. A los personajes de ambas series, héroes y villanos, se unen otros nuevos de DC Comics en esta cuarta temporada en la que se incorpora al reparto Ramona Young (Z Nation), como una experta en mundos mágicos, ya que Constantine (Matt Ryan) regresa para poner sobre aviso al equipo de que todo tipo de monstruos de cuentos de hadas ha infectado la Historia. El grupo, liderado por Átomo (Brandon Routh) y Ola de calor (Dominic Purcell), entre otros, tendrá que luchar contra dragones, unicornios y demás criaturas mágicas.

HBO, 4T (23 octubre).

'Arrow'

Al revelar su identidad al FBI, Green Arrow (Stephen Amell) ha pasado los últimos cinco meses en una prisión de máxima seguridad. Veremos a Oliver encerrado con todo tipo de criminales a los que se enfrentó en su momento y que le harán la vida imposible. En esta séptima entrega, además, se une la mujer de Stephen Amell, Cassandra Jean Amell, como Nora Fries, la mujer del villano Mr. Freeze (aunque no se ha confirmado que vaya a aparecer Mr. Freeze, que fue interpretado por Arnold Swarzenegger en la película Batman y Robin). Este personaje se uniría en el crossover del Arrowverse, junto a Batwoman, Superman y Lois Lane, que contará también con el doctor John Deegan, interpretado por Jeremy Davies (Perdidos), un médico más loco que los reclusos a los que trata en el manicomio Arkham.

Syfy, 7T (30 octubre).