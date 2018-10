10 series para pasar el Halloween más terrorífico

'Mr. Mercedes' | Objetivo TV

'Mr. Mercedes'

Basada en la trilogía escrita por Stephen King, Mr. Mercedes es el apodo de un psicópata que atropella a sus víctimas con su coche. El espectador va por delante del detective jubilado que intenta atraparle, ya que cuenta con todos los datos del criminal. En su día a día, Mr. Mercedes es un hacker muy inteligente que trabaja en un local de informática. Creada por David E. Kelley ('El abogado') y dirigida por Jack Bender (algunos de los mejores episodios de Perdidos son suyos), Mr. Mercedes se ha convertido en una de las mejores adaptaciones del rey del terror. Destaca Brendan Gleeson en el papel del investigador obsesionado con el caso. En EE UU se emite actualmente la segunda entrega.

Estreno: AXN Now, desde el 1 de octubre

'The Walking Dead'

La novena temporada de la serie de zombies creada por Robert Kirkman regresa con nuevas aspiraciones para seguir enganchando a los fans tras una temporada un tanto irregular. Rick y los suyos tendrán que sobrevivir en un nuevo mundo que ya no es el que conocían. Sin gasolina, ahora vagarán por carreteras y caminos a bordo de carruajes y caballos; conocerán a los Susurradores (con Samantha Norton al frente); habrá un hipotético periodo de paz, que dará pie a un salto temporal, y un hecho que marcará el futuro de The Walking Dead: la muerte de Rick Grimes, que podría ser reemplazado por Daryl. Tan drástica decisión, tomada por el propio actor Andrew Lincoln, se produciría durante el primer bloque de episodios (antes del octavo) y “resucitaría” a personajes como Shane o Carl para su despedida final.

Estreno: 9T, FOX, 8 octubre

En HBO las temporadas 1 a 8, 24 octubre

'La maldición de Hill House' | Netflix

'La maldición de Hill House'

La casa encantada más famosa de EE UU es el escenario de este thriller basado en una novela escrita en 1959 por Shirley Jackson. Una mansión que condicionó la vida de cinco hermanos, que, en su edad adulta, y debido a la muerte de uno de ellos, rememoran de nuevo sus traumas infantiles. Alucinaciones, pesadillas, recuerdos y apariciones fantasmagóricas se entremezclan en una poderosa historia de terror cuyo principal acierto es el estiloso montaje, su enigmática atmósfera y la elección del elenco, entre ellos, Michiel Huisman ('Juego de tronos'), como un escritor incrédulo; Carla Gugino, como la misteriosa madre, y Henry Thomas ('ET') y Timothy Hutton, que interpretan al padre de las criaturas en diferentes épocas. Dirige Mike Flanagan ('Oculus', 'El juego de Gerald'). Imprescindible.

Estreno: Netflix, 12 octubre

'Castle Rock' | Objetivo TV

'Castle Rock'

Sólo a J. J. Abrams (que ya produjo la miniserie 22.11.63), en colaboración con el propio Stephen King, se le podría ocurrir una antología inspirada en el apabullante universo del escritor y emplazada en el siempre violento pueblo de Castle Rock. Para los fans, 'Castle Rock' es un regalo lleno de guiños a novelas como El resplandor, Cadena perpetua o La tienda, entre otras. Este thriller sangriento arranca con la aparición de un misterioso joven (Bill Skarsgård, IT), secuestrado en una jaula escondida en la cárcel. El abogado (André Holland, American Horror Story: Roanoke) que lleva el caso fue sospechoso en el pasado de la muerte de su padre adoptivo. Ambos tendrán más en común de lo que parece a primera vista. Con Sissy Spacek (Carrie), Melanie Lynskey (Rose Red), Terry O'Quinn (Miedo azul) y Scott Glenn, que interpreta a Pangborn, el sheriff que aparece en las novelas de King ‘La mitad oscura’ y ‘La tienda’. A pesar de su irregular final, ‘La reina’ es uno de los mejores episodios del año.

Estreno: Movistar+, 13 octubre

'Channel Zero: The Dream Door' | Objetivo TV

'Channel Zero: The Dream Door'

La antología de ciencia-ficción, creada por Nick Antosca y producida por Max Landis, e inspirada en las creepypastas (leyendas urbanas surgidas en internet) llega a su cuarta entrega con una pareja de recién casados cuyos secretos comenzarán a aflorar cuando crucen la misteriosa puerta de su sótano. Si en su estreno, 'Candle Cove' destacó por su originalidad (con ese otro mundo fantasmagórico escondido al otro lado del televisor) y 'No End House', por su sofisticación (y su insólito museo de los sueños), la tercera temporada, 'Butcher’s Block' acabó desembocando en una orgía gore que nada tenía que ver con la propuesta inicial. Esperemos que 'The Dreams Door' abra la puerta del sótano indicada.

Estreno: 4T, HBO, 27 octubre

Otros estrenos en EE UU

Aún sin fecha en España, estos son otros cinco estrenos terroríficos que llegan al otro lado del charco este mes.

La tercera temporada de 'Van Helsing' (Syfy, 5 octubre y próximamente en Netflix), la descendiente del cazador de vampiros sigue su particular exterminio en un mundo postapocalíptico.

En la quinta temporada de 'Z Nation' (Syfy, 5 octubre y próximamente en Netflix) también seguimos al límite, tras una infección masiva, con el grupo de supervivientes que volverá a verse las caras con toda clase de zombies surrealistas.

En 'Sobrenatural' (The CW, 11 octubre y próximamente en AXN) los hermanos Winchester continúan en plena forma en su ya temporada 14, eliminando monstruos de todo pelaje.

Regresa 'Midnight, Texas' (NBC, 26 octubre y el 30 de octubre en Syfy España), en una segunda entrega de la lucha entre el Bien contra el Mal inspirada en las novelas de Charlaine Harris ('True Blood').

'Tell me a Story' (CBS, 31 octubre), el remake made in USA de 'Cuéntame un cuento' (Antena 3), con clásicos como 'Los tres cerditos', 'Caperucita Roja' o 'Hansel y Gretel', en versión modernizada y encarnados por actores como Paul Wesley, Kim Cattrall o Billy Magnussen.