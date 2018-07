Una serie les salvó la vida (II)

John Travolta en 'American Crime Story'. | EW

De acuerdo que fue Quentin Tarantino quien rescató de la nada a John Travolta, alias Tony Manero, alias Danny Succo, pero 'Pulp Fiction' es de 1994. Afrontémoslo. Tras su aireada (y extraña) relación con la cienciología y su no menos presunta (y rocambolesca) salida del armario (con supuestos "pagos" a amantes gays), Travolta necesitaba un personaje con el que dejarnos con el culo torcido. ¡Y vaya si lo ha conseguido! Ryan Murphy, creador de series con las que ha revitalizado de forma desvergonzada la parrilla ('American Horror Story', 'Scream Queens', 'Glee', 'Nip/Tuck'), le llamó para interpretar a Robert Shapiro, el abogado de OJ Simpson en el caso por asesinato más mediático que ha sufrido EEUU. Su burda caracterización y sus ademanes de gallo de corral le valieron una inesperada nominación a los Globos de Oro por su trabajo en 'American Crime Story'. ¿Nos sentimos estafados? Para nada. Travolta se ha convertido en el nuevo Nicolas Cage de la tele: nos divierte aunque no lo pretenda. Ojalá le veamos en la próxima 'American Horror Story'.

Desde 2010 había rodado sólo cuatro películas. A cambio tuvo dos hijos y un tercer divorcio. En este tiempo se ha volcado más en lanzar una firma de cosmética y una empresa de vinos, y ha reforzado su faceta de productora, entre otras, de la comedia Mejor… solteras, premonitorio título de su estado civil actual. Con 'Santa Clarita Diet', la que fuera niña prodigio de Hollywood y caso prematuro de muñeca rota, regresa a televisión (tras la miniserie 'Grey Gardens' con la que se llevó un Globo de Oro) y a la comedia, pero no a la rom-com que tan buen resultado le dio en los 90. En la serie de Netflix, la niña de ET vuelve "a casaaaa" desde el más allá, ya que es una muerta viviente que se alimenta de gente que le cae mal, un poco a lo Dexter Style. Y todo, entre risas y mucha, mucha sangre. Resucitar, ha resucitado, aunque no sabemos por cuánto tiempo.

Nadie mejor que ella misma para reírse de su propia deriva profesional. Megapopular en el pasado gracias a series como 'A las once en casa' o '¡Ala … Dina!', no sabíamos de Lidia San José más que por sus sucesivas apariciones en el programa Pasapalabra. Descubrir la anécdota (según Wikipedia suma 21 entregas del programa, un récord Guiness curricular) en el primer episodio de 'Paquita Salas' fue un auténtico delirio. La actriz se interpreta a sí misma, acentuando el tono patético del asunto sin que se le caigan los anillos. Y eso le honra. En la magnífica webserie de Flooxer, 'Paquita Salas', representante de actores de los 90, parece recordarse a sí misma quién fue y quién es cuando se comunica con "la eterna" Lidia San José. Cualquier tiempo pasado fue mejor, y no sabemos si 'Paquita Salas' le ha salvado la vida, pero recuperar a Lidia San José para próximos episodios se debería dar prácticamente por sentado, ¿no?