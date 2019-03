'Ray Donovan', el giro más inesperado de la serie

OJO, esta entrada contiene spoilers del episodio 5x01 de 'Ray Donovan'

El episodio 5x01 de 'Ray Donovan' se llama "Abby", como la mujer de Ray Donovan. David Hollander escribe y dirige el episodio, un realizador que sólo había dirigido el último episodio de las dos últimas temporadas. Es decir, Hollander asume este reto porque parece que asistamos al final de un personaje que podría haberse dado antes. Aunque la mujer de Ray había superado el cáncer, los creadores ya habían asumido que Abby moriría entre las temporadas cuarta y quinta. Que el póster de esta entrega muestre la cara de Ray partida en dos no auguraba nada bueno, pero la muerte de su alma gemela ha sido absolutamente inesperada para los seguidores de la serie. Pero, ojo, una muerte que aún no hemos visto.

Muchas son las pistas que nos deja este episodio sobre lo que le pudo pasar a Abby, porque si algo engancha como hacía mucho tiempo que no veía en una serie de televisión es no saber realmente qué ha pasado durante los 10 meses transcurridos entre lo que vimos al final de la cuarta entrega y ésta. Conocemos a la víctima, pero no entendemos cómo se ha desencadenado el fatal desenlace.

El salto en el tiempo hace que nos enfrentemos a una realidad renovada y fresca. Los Donovan, que habían hecho piña en la cuarta entrega para acabar con unos mafiosos rusos, siguen juntos, pero todo apunta a que, esta vez, los une el dolor, no la necesidad de supervivencia.

Mickey, el padre, deja unas flores en el cementerio y ha acogido al perro de Abby. De forma subliminal, enlazamos ambas escenas para comprender que Mickey visita la tumba de su querida nuera. De hecho, al final del episodio, mirando a su hijo, Ray, encogido en posición fetal en la cama como si fuera un niño, Mickey le dice: “Era la estrella más brillante del firmamento”. Además, Ray ha puesto la casa familiar en venta.

Los creadores nos mantienen con el corazón en un puño prácticamente todo el episodio, intercalando, además, algunos recuerdos a modo de flashback del propio Ray. El más inquietante de todos es un accidente de coche que sufre la pareja, del que, sin embargo, salen ilesos. La culpa es de Ray, al intentar esquivar en una curva a una chica (Natalie James interpretada por Lili Simmons) que parece huir en ropa interior. Este personaje será clave en la historia que se se desarrollará en Hollywood, con Sam (Susan Sarandon) como protagonista.

Susan Sarandon en 'Ray Donovan' | Showtime

En otro momento, entendemos por qué Ray entra en un bar de su propiedad, ya que fue Abby la que le animó a adquirir uno, a pesar de haber huido de un local parecido en Boston. Todo parece recordarle a Abby y Ray, que ama los silencios, parece más apesadumbrado y reprimido de lo normal. No levanta cabeza, a pesar de seguir en el negocio, pues le contrata Sam, para solucionar uno de esos problemas que tan bien se le dan a Ray.

El personaje no se desarrolla (entendemos que lo hará a partir de ahora, pues seguramente tenga que ver con la muerte de Abby), lo que cuenta en este episodio es saber quién pudo (o qué) matar a Abby. Y aquí entra en escena Bridget, la hija mayor de los Donovan (Conor parece estar internado). Bridget llora la muerte de su madre a un camarero al que parece conocer, pero con el que no se ha visto en un tiempo. Éste le cuenta, mientras se drogan en su piso, que no le operan finalmente y da a entender que si no lo hace morirá. Bridget le dice luego a su padre que ha conocido al chaval, pero, ¿qué significa todo esto? ¿Tuvo algo que ver este chaval con la muerte de Abby o hay una historia más importante que todavía ni siquiera intuimos? En otro recuerdo de Ray, su hija llora desconsolada, indicando que (supuestamente) Abby está dentro en la habitación, pero no vemos más.

Por si esto fuera poco, Terry añade alguna clave más. El hermano ha “superado” el Parkinson gracias a una operación y se va a casar con su novia, policía. Pero el asunto se tuerce, cuando el hermano de la policía, que le ha investigado, le muestra “algo” que hizo en Nevada, algo que no sabe su novia. A este enigma se une otra escena en la que vemos a Ray, furioso, enfrentarse a golpes a su padre y hermanos dentro de un local.

En este episodio de 'Ray Donovan', por el momento, no hay auténticos sospechosos, sólo la certeza de que algo malo le ocurrió a Abby y que Ray fue incapaz de solucionarlo. ¿O lo provocó él? Veremos si esto es sólo un macguffin para abrir la puerta a otra de esas tramas criminales que tan bien funcionan en la serie. Aunque a Ray, pase lo que pase, ya se le ha cerrado una puerta que no podrá abrir jamás y que le pasará factura como nunca a nivel personal.