Ranking. 'American Horror Story', de la peor a la mejor temporada

'CULT' (2017)

Séptima temporada (primer episodio).

De qué va. Que Donald Trump gane las elecciones afecta de tal modo a Ally (Sarah Paulson), que ésta comienza a tener alucinaciones donde es atacada por payasos. Mientras, un perturbado (Evan Peters) se radicaliza tras el censurable discurso político.

Lo mejor. Una trama pegada a la actualidad, con la que es fácil empatizar. El regreso de Twisty, el payaso (algo que parece confirma que las temporadas están conectadas). La reflexión que impregna esta entrega: “Todos los días elegimos el miedo sobre la libertad”.

Lo peor. Los payasos asesinos pueden recordar a los criminales de la saga cinematográfica La purga. El excesivo melodrama puede empañar el simbólico mensaje.

6. 'FREAK SHOW' (2014)

Cuarta temporada.

De qué va. En el circo más freak (y terrorífico) de la tele se suceden los asesinatos.

Lo mejor. Un personaje: Twisty, el payaso. Y Angela Basset con tres pechos.

Lo peor. Jessica Lange volvió a repetir un numerito al imitar a David Bowie, pero ya no era lo mismo (fue la última entrega en la que apareció, por algo será). Kathy Bates con barba. Sarah Paulson con dos cabezas. En el momento en el que el payaso pasó a segundo plano, el esperpento del resto de personajes resultaba demasiado dantesco.

5. 'HOTEL' (2015)

Quinta temporada.

De qué va. Un misterioso hotel –con un sospechoso parecido al de El resplandor– esconde en el ático a una vampira dispuesta a comer gratis.

Lo mejor. Lady Gaga como una Drácula insaciable. Los litros de sangre. Sus delirantes escenas de cama (gratuitas) con Matt Bomer. El puñado de secundarios a cada cual más surrealista, incluyendo a Liz Taylor, un tipo calvo con tacones (Denis O’Hare).

Lo peor. A muchos les compensó ver a Lady Gaga como en un estupendo videoclip y sus múltiples secuencias visualmente extraordinarias, pero no deja de ser un vodevil pop para lucimiento de la diva.

4. 'COVEN' (2013)

Tercera temporada.

De qué va. Un grupo de jóvenes brujas a la última moda deben aprender a usar sus poderes en una escuela.

Lo mejor. A estilismos no le gana ninguna otra temporada. Ese grito fashionista al arder en la hoguera: ¡Balenciaga! La cantante Steve Nicks. El siniestro minotauro. La temporada más femenina.

Lo peor. Como en 'Juego de tronos', la posibilidad de resucitar a los personajes cerraba las puertas a un verdadero drama y las abría a un lío importante. Muchos la tildaron de preciosista y superficial.

3. 'MURDER HOUSE' (2011)

Primera temporada.

De qué va. Una familia se muda a lo que parece ser una casa encantada.

Lo mejor. Sus actores de primer nivel –Dylan McDermott y Connie Britton– sufriendo todo tipo de sustos con diferentes criaturas. No saber de qué iba logró sorprender a todos. La resurrección de Jessica Lange. Sus simbolismos. Una niña con síndrome de Down. El hombre vestido de látex (Rubber Man). Evan Peters, que sale en todas las entregas. Ryan Murphy abrió una nueva puerta hacía el horror, un género que no se prodigaba mucho en televisión en 2011.

Lo peor. El final, aunque importó menos cuando se supo que 'American Horror Story' se convertiría en una antología.

2. 'ROANOKE' (2016)

Sexta temporada.

De qué va. Un reality televisivo recrea la pesadilla vivida por una pareja en una casa encantada. Lo que no se espera el equipo de filmación es que ellos serán las próximas víctimas.

Lo mejor. A pesar de llevar ya cinco entregas, 'Roanoke' demostró que Ryan Murphy era capaz de reinventarse. Combina géneros y técnicas de rodar dispares. La primera mitad parece una serie que nada tiene que ver con la antología. La familia caníbal. Sarah Paulson haciendo de nuevo de Lana Winters ('Asylum').

Lo peor. Si bien la primera mitad es brillante (y ocupa con todas las de la ley este segundo puesto en nuestro ránking), en la segunda parte se le va de las manos. Aunque le falle este final, Murphy logró engancharnos de nuevo a la exageración y el desmadre visual.

1. 'ASYLUM' (2012)

Segunda temporada.

De qué va. Lana Winters (Sarah Paulson) investiga en los años 60 un caso de abusos en un sanatorio mental. Allí manda con mano de hierro la monja Jude (Jessica Lange).

Lo mejor. Hay de todo: un serial killer, un doctor nazi y hasta alienígenas. La atmósfera conseguida (torturas, injusticias, dolor constante) crea verdadera angustia. La incisiva crítica a la opresión institucional por cuestión de raza o sexo. Jessica Lange bailando The Name Game. Sarah Paulson convertida en el talismán de Ryan Murphy, apareciendo en todas las entregas a partir de entonces y sus secundarios sabiendo arropar a su musa.

Lo peor. Intuir que de ese sanatorio es imposible salir con vida.