'La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana', la próxima serie de suspense que te enganchará

Uno se puede imaginar de dónde arranca todo esto. ‘La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana’ (que a partir de ahora llamaremos ‘La mujer de la casa’ para abreviar, y que se puede ver en Netflix a partir de este viernes) está protagonizada por Kristen Bell y es una idea de Michael Lehmann, director de divertidas películas como ‘La verdad sobre perros y gatos’ o la icónica ‘El gran Halcón’, y episodios de numerosas series de comedia.

Junto a Lehmann, imprescindibles, los guionistas, que en esta ocasión son nada menos que tres, y, además, amigos. Hugh Davidson, Larry Dorf y Rachel Ramras crearon y protagonizaron ‘Nobodies’, una serie con multitud de cameos, sobre un grupo de amigos que trabaja en fiestas para niños. Los cuatro debieron preguntarse, como tantos de nosotros, por qué Amy Adams había decidido protagonizar ‘La mujer en la ventana’ (2021), un fiasco que en realidad no dejó indiferente a nadie. En este intenso thriller, Adams era Anna, una mujer agorafóbica, que, como no sale de casa, se pasa las horas muertas mirando por la ventana. Un día es testigo de un asesinato, pero ella misma se siente confundida. Bebe demasiado y tiende a mezclar la realidad con la fantasía. Lo que podría haber sido una vuelta de tuerca a la magnífica ‘La ventana indiscreta’, de Alfred Hitchcock, se quedaba, como decimos, en una suerte de rocambolesco thriller sin pies ni cabeza. Aún así todo el mundo habló de ella. Así que, ¿por qué no parodiar una película que había visto todo el mundo? Y encima se apuntaba Will Ferrell como productor.

Sin llegar a ser la ‘Scary Movie’ de ‘Scream’, ‘La mujer de la casa’ es una sátira de este tipo de thrillers psicológicos donde la protagonista las pasa canutas, no solo por sus miedos, sino también porque son mujeres solitarias que suelen sufrir un abuso emocional de quienes las rodean, que no las creen o se aprovechan de su pérdida de la percepción. Para que no quede ninguna duda del “homenaje”, los paralelismos son más que evidentes. Kristen Bell también se llama Anna, cotillea por la ventana y cree ver cómo se comete un asesinato en la casa de su nuevo vecino (Tom Riley) que se acaba de mudar al barrio con su hija (Samsara Leela Yett). En sus ratos libres Anna no lee ‘La mujer en la ventana’ sino ‘La mujer en el lago’. Y, a partir de aquí, todo se exagera para acentuar los clichés del género.

Anna podría salir a la calle sin problema, pero siempre que no llueva pues sufre de ombrofobia. Además, no es que beba demasiado vino tinto, es que desborda las copas y colecciona los corchos. Y toma pastillas como si fueran caramelos. Normal que dudemos de su buen juicio. La serie de ocho episodios de 25 minutos de duración cada uno está ideada para verla en maratón, porque a cada entrega que pasa, la broma se va acentuando. El problema de Anna, una mujer sola y desesperada por un trauma no superado, es que nadie la cree. Ni ella misma a veces, pues sufre alucinaciones. Así que la cosa se va enredando más y más. Sobre todo cuando decide investigar por su cuenta ya que nadie le hace ni caso.

Y aquí Kristen Bell nos recuerda a su Veronica Mars, en un guiño absolutamente meta que gustará a los fans. Seguirá la pista del supuesto asesino, pues la serie cuenta con un montón de personajes satélite. Algunos de ellos, cómicos, para que siga ese tono de farsa continúa, como el director del colegio Tim Bagley (‘Grace and Frankie’), el farero Marc Evans Kackson (‘Brooklyn Nine-Nine’) o el azafato Jim Rash (‘Community’). Recordemos: todo se magnifica y hay detalles bastante cachondos. Por ejemplo, el ex marido de Anna (Michael Ealy) es un abogado de asesinos en serie, como no podía ser de otra forma. El cartero que intenta arreglarle el buzón es Cameron Britton, un actor que interpretó al imponente asesino Edmund Kemper en ‘Mindhunter’.

Todo huele en la serie a thriller criminal. Los flashbacks van rellenando los vacíos de este puzle lleno de continuos guiños a este tipo de tramas con crímenes sin resolver y detectives de estar por casa. Además de ‘La mujer de la ventana’ no podemos olvidar el guiño a otra película similar, aunque esta obtuvo mejores críticas, ‘La chica del tren’ (2016), con Emily Blunt haciendo de divorciada que también bebe y emula a Jessica Fletcher. De hecho, Anna lee un segundo libro en homenaje a este (‘La chica del crucero’). Entre las cazuelas llenas de gratinado de pollo (por cada cazuela que sale, chupito) hasta ese gran cameo final, ‘La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana’ (uf) logra ser una inusual propuesta, gracias a su actriz protagonista, que se atreve con todo, y a los guiños paródicos al thriller psicológico, un género que se suele tratar siempre desde el respeto.