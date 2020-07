'El misterio de Pale Horse'

Adaptación de… 'The Pale Horse', una de las últimas novelas de la reina del suspense, de 1961. La miniserie de dos episodios se aleja del original en algunos detalles y trata de forma extraordinaria (pues no es habitual en las tramas de Agatha Christie) lo que podría ser un fenómeno sobrenatural, algo que parece impensable en sus habituales elucubraciones siempre basadas en la lógica y el punto de vista racional.

El enigma. Año 1961. La policía encuentra un extraño listado de nombres en el cadáver de una mujer (en el libro es un reverendo). Algunas de esas personas comienzan a morir en extrañas circunstancias.

La investigación. Nada de detectives pintorescos. Un rico anticuario (Rufus Sewell – ‘The Man in the High Castle’) que figura en la macabra enumeración está decidido a descubrir qué pinta en ella, lo que le lleva a conocer a tres supuestas brujas, que organizan sesiones de espiritismo y viven en una casa llamada The Pale Horse.

Lo mejor: la magnífica ambientación, el cuidado vestuario, las pistas falsas y Rufus Sewell como tipo atormentado.

'Diez negritos'

Adaptación de… 'And Then There Were None', de 1939. La miniserie de tres episodios es la última versión de la que se considera la novela más vendida de la autora.

El enigma. Año 1939. Diez personas, desconocidas entre sí (incluidos dos sirvientes), son convocadas en una misteriosa mansión en una isla, invitadas por su desconocido anfitrión.

Todos ellos comparten haber cometido un crimen en el pasado e irán cayendo uno a uno.

La investigación. Los invitados –Sam Neill ('Los Tudor') es un general; Charles Dance ('Juego de tronos'), un juez; Toby Stephens ('Black Sails'), un doctor; Miranda Richardson ('Dead Boss'), una solterona; Aidan Turner ('Poldark'), un aventurero; Burn Gorman ('The Expanse'), un ex detective; Noah Taylor ('Peaky Blinders'), el mayordomo…– deberán poner a prueba su perspicacia para detener al asesino, culpándose unos a otros y sospechando ante cualquier movimiento en falso. ¿Quién es el justiciero, podría ser uno de ellos, cuál es el motivo de su sangrienta venganza?

Lo mejor: la soberbia puesta en escena, la mansión como un personaje más y los reveladores flashbacks.

'Inocencia trágica'

Adaptación de… 'Ordeal by Innocence', de 1958. Esta miniserie de tres episodios se centra en los juegos psicológicos de los integrantes de una familia.

El enigma. Año 1954. El hijo adoptado de una socialité británica (Anna Chancellor – 'Pennyworth') es acusado de su asesinato, aunque él niega los hechos. El chaval es encarcelado y muere en prisión.

La investigación. Meses después, el caso es reabierto pues un médico (Luke Treadaway - 'Fortitude') puede confirmar su coartada y demostrar que el chico no pudo ser el autor del crimen. Este hombre estará decidido a probar su inocencia para poder encerrar al verdadero culpable. ¿Quién inculpó al chico, quién es el verdadero asesino, volverá a matar al verse acorralado? En el reparto, Bill Nighy ('Love Actually'), como el marido de la fallecida, y Matthew Goode ('Downton Abbey'), como su yerno.

Lo mejor: el final, para sorpresa de los lectores, pues nada tiene que ver con el libro.

'El misterio de la guía de ferrocarriles'

Adaptación de… 'The ABC Murders', de 1936. Esta miniserie se tres episodios se llama así en español (El misterio de la guía de ferrocarriles’) porque el asesino deja junto a sus víctimas una copia de la guía de trenes.

El enigma: Año 1933. Un asesino en serie apodado 'ABC' comienza a matar siguiendo el orden del alfabeto. La primera letra del nombre de sus víctimas se corresponde con la letra del lugar donde son hallados sus cuerpos. El asesino parece querer poner a prueba a Poirot al que envía una carta retándole a atraparle, lo que lleva al afamado detective a recorrerse Reino Unido tras sus pasos.

La investigación: Hércules Poirot está interpretado por John Malkovich. El detective, aunque retirado, parece decidido a dar con ese asesino del que recibe amenazas. Rupert Grint ('Harry Potter', 'Servant') es el inspector Crome. ¿Quién se juega el pescuezo con tal de ser investigado y, posiblemente, atrapado por el jubilado Poirot?

Lo mejor: algunas sorprendentes diferencias para los fans de la novela y un estupendo Malkovich aún más contenido de lo habitual.