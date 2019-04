'Miracle Workers', la nueva serie de Daniel Radcliffe y Steve Buscemi, y otras siete ficciones celestiales

'MIRACLE WORKERS'

Basada en 'What in God's Name', del humorista Simon Rich, el guionista más joven del Saturday Night Live, produce la miniserie el creador del programa satírico, Lorne Michaels. No falta la sátira, con un Dios (Steve Buscemi), alcohólico y deprimido, que decide acabar con la Tierra. Un cauteloso ángel (Daniel Radcliffe) y su intrépida compañera (Geraldine Viswanathan) intentarán evitar el Apocalipsis con un reto. Para salvar a la Humanidad, deberán conseguir hacer realidad una plegaria, la más difícil: enamorar a dos humanos. Tendrán 14 días para conseguirlo. 'Miracle Workers' se estrena en TNT el viernes 29 de marzo y consta de siete episodios.

'AMERICAN GODS'

Imagen de la segunda temporada de 'American Gods' | Amazon Prime Video

Creada por Bryan Fuller, la adaptación de la novela de Neil Gaiman muestra de una forma muy potente visualmente la lucha entre los dioses antiguos y los modernos. Su protagonista, Sombra Moon (Ricky Whittle), un tipo escéptico que acaba de salir de la cárcel, deja de serlo cuando el misterioso señor Miércoles (Ian McShane), le ofrece un insólito trabajo de guardaespaldas, pues en realidad es el dios Odín. En su búsqueda de aliados para enfrentarse a los dioses modernos, su antagonista, el señor Mundo (Crispin Glover), planeará su venganza. La segunda temporada ya se puede encontrar en Amazon.

'BUENOS PRESAGIOS'

De otra novela de Neil Gaiman, en colaboración con Terry Pratchett, surge la nueva serie de Amazon, 'Buenos presagios' ('Good Omens'), que la plataforma estrena el 31 de mayo. El ángel Azirafel (Michael Sheen) y el demonio Crowley (David Tennant) se unen para salvar a la Tierra, que desaparecerá un sábado "a la hora de la cena". Debido a una confusión en el hospital, el niño que creían que era el anticristo es, en realidad, un niño normal de 11 años. Y el anticristo, por tanto, está desaparecido. Dirigida por Douglas Mackinnon (Doctor Who, Sherlock: la novia abominable), cuenta además con Frances McDormand (la voz de Dios); Benedict Cumberbatch (Satanás) y Jon Hamm, como el arcángel Gabriel, el elegante líder de los ángeles.

'PREACHER'

El tándem Seth Rogen y Evan Goldberg ('Superfumados') versionaron el gamberro cómic de culto de Garth Ennis y Steve Dillion en esta delirante serie de AMC protagonizada por Dominic Cooper. En ella, Jesse Custer es un predicador con apariencia de rockero, que aburre con sus sermones hasta que es poseído por un ser de otro planeta llamado Génesis que le da una fuerza sobrenatural. En su aventura religiosa, Jesse se alía con un vampiro (Joseph Gilgun, Misfits) y su ex novia, una criminal (Ruth Negga) para buscar a Dios, ya que el creador ha tirado la toalla y no se sabe dónde está. El estreno de la cuarta temporada está previsto para este año.

'SOBRENATURAL'

Los hermanos Sam y Dean Winchester (Jared Padalecki y Jensen Ackles) llevan media vida cazando seres sobrenaturales, entre los que se encuentran también demonios (como Crowley y Azazel), varios arcángeles, los jinetes del Apocalipsis… A las traiciones y venganzas, se añadía en la cuarta temporada el ángel Castiel (Misha Collins), que llegaba a proclamarse el “nuevo Dios”, y en la quinta entrega, la persecución a Lucifer (Mark Pellegrino), tras quedar libre y dar comienzo el Apocalipsis. La longeva serie creada por Eric Kripke, que emite AXN en España, dirá adiós en su temporada 15, que se estrenará este año.

'THE GOOD PLACE'

Después de la delirante 'Parks and Recreation', Michael Schur se sacó de la manga la no menos disparatada 'The Good Place'. Tras su muerte, Eleanor (Kristen Bell) era enviada a una especie de mundo idealizado, un cielo diseñador por el enigmático Michael (Ted Danson) en el que la joven, que no creía haber sido buena persona, decidía empezar de cero y ganarse tal reconocimiento. La comedia explora lo que significa ser bueno o malo, con Eleanor intentando compensar lo que hizo mal en el pasado. La cuarta temporada tiene previsto su estreno este año; en España se puede ver en Netflix.

'FOREVER'

Duró solo una temporada, pero mereció la pena. 'Forever' parece una continuación de 'The Good Place'. No sólo porque uno de sus guionistas es el creador (Alan Yang, artífice de 'Master of None'), si no porque la serie también se recrea en las segundas oportunidades. Forever muestra el día a día de una pareja –June (Maya Rudolph) y Oscar (Fred Armisen)– que, aunque se quiere, comienza a distanciarse cada vez más debido a la rutina. El twist llega cuando ambos mueren y acaban conviviendo de nuevo en una realidad paralela en la que comparten espacio con los vivos sin que estos los vean. Con cameos de Catherine Keener, Julia Ormond y Peter Weller, 'Forever' demuestra que nunca es tarde para creer en el destino.

'GOD FRIENDED ME'

En este insólito procedimental, el ateo Miles (Brandon Micheal Hall) comienza a dudar de su escepticismo cuando el mismísimo creador le envía una señal. No lo hace con una zarza en llamas o con un río abriéndose a su paso si no con las nuevas tecnologías: una solicitud de amistad en Facebook. Miles, que dirige el podcast 'El profeta milenial', se encuentra de un día para otro con un montón de solicitudes de gente que no conoce pero que necesita su ayuda. Acompañado por una periodista, Cara (Violett Beane) ambos se convierten en una suerte de ángeles enviados por una fuerza superior para hacer el bien en la Tierra. En su investigación detectivesca no sólo ayudarán al prójimo si no que crearán una serie de extrañas conexiones entre todos ellos. La segunda temporada de la serie de CBS se estrenará este año (no se emite en España).

