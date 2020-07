Todo lo que necesitas saber sobre 'Maldita' ('Cursed'), la serie artúrica de Katherine Langford

La fantasía protagonizada por Katherine Langford ('Por 13 razones') se inspira en la leyenda del rey Arturo pero desde la mirada de Nimue, la hechicera apodada la Dama del Lago importante en esta historia por hacerse con la espada Excalibur. En el primer episodio de 'Maldita' ('Cursed') se nos cuenta la historia desde el inicio, con un punto de vista muy teenager, pues a ese público se dirige la ficción, jóvenes que no tienen por qué saber quién fue Nimue, ni Arturo, ni el mago Merlín.

De primeras sorprende que uno de los creadores sea Frank Miller, mucho más violento en sus adaptaciones de '300' o 'Sin City'. Pero todo encaja cuando descubrimos que el otro impulsor es Tom Wheeler, guionista de ‘El gato con botas’ (sí, la de Antonio Banderas) y 'Dora y la ciudad perdida'. Porque 'Maldita' es un cuentito de libro, con su bosque lleno de animales salvajes, su poblado habitado por seres increíbles (parecidos a los Hijos del Bosque de ‘Juego de tronos’), su mago vacilón, su rey atolondrado y sus villanos malísimos. Si comparas 'Maldita' con la animada 'Desencanto' verás que comparten curiosamente muchos momentazos.

A veces, 'Maldita' peca de infantil (varias estampas dibujadas funcionan a modo de cortes entre secuencias) o son sus efectos especiales los que extrañan (como el ataque de los lobos al nivel del ciervo desdibujado de ‘The Walking Dead’). Pero es en la recreación del rey Arturo –Devon Terrell (Horacio en 'Ophelia')– donde el espectador se sonrojará. Cuando le conocemos no es rey aún sino un juglar que canta a pleno pulmón en medio del populacho una tonadilla ("ay-loli-ló") y que cuando mira a Nimue se le corta la respiración. Arturo dice que es caballero aunque sus pintas de titiritero lo disimulan. Su padre Uther Pendragon es mencionado de refilón en el primer episodio. La puesta en escena es un tanto confusa pues no sabemos si ‘Maldita’ continuará la leyenda original. Fue Uther en el que introdujo la espada en un yunque para descubrir quien merecería ser rey al sacarla (lo logró Arturo, nombrado rey de Inglaterra).

En la serie hay que acostumbrarse a este nuevo universo. La Madre Archidruida y empoderada de Nimue no la educó para sufrir sino para liderar, dice. Ningún Celeste tiene el poder de Nimue (le hacen bullying por bruja), porque oye a los Ocultos y ellos la han elegido. Son los hombres de la comunidad "los vejestorios" los que no tragan. La maldita tradición, ya sabemos. Nimue es la nueva Invocadora y los que están en su contra "que ardan en los Nueve Infiernos". Esta chica con vestido con pantalones, muy khaleesi, no está sola, le acompaña la pizpireta Pym –Lily Newmark ('Temple')–, menos temeraria pero que apoya sus decisiones. A Pym le preocupa que descubran que Nimue es mujer cuando aspira a embarcarse para alejarse de los suyos, los Fey. En el otro lado, la Maldad. Los villanos, los Paladines Rojos, son los hombres que visten hábitos rojos, ultrafanáticos. Queman aldeas Fey en la Costa de los Mendigos y cuelgan a sus víctimas en cruces de fuego. Pero hay alguien aún peor pues su cabecilla (Peter Mulan) se arrodilla ante el llamado Monje Gris, un tipo que parece una estrella del rock, que llora lágrimas negras y sale de entre las llamaradas del bosque ardiendo.

El rey que no reina no impide estas matanzas y solo le preocupa la sequía. A Merlín el Encantador –Gustaf Skarsgard ('Vikingos')– es al que le deja el marrón, pero resulta que el mago es un hippie trasnochado, un tipo que se hace el borracho para evitar el enfrentamiento y que debe dinero a gente tan poderosa como lord Gray River. La Madre de Nimue le regala la espada a su hija para que se la de a Merlín que se convertirá en consejero de Arturo. ¿Conoceremos el castillo de Camelot, a los caballeros de la Mesa Redonda, el amor entre Nimue y Merlín? De 'Maldita' me quedo con un secundario, el hilarante niño cotilla que ayuda a Nimue en determinados momentos interpretado por Billy Jenkins (el príncipe Carlos de niño en 'The Crown'). Un crack.