'El libro de Boba Fett': Tres razones para engancharse al spin-off de 'The Mandalorian'

POR IR MÁS ALLÁ DEL UNIVERSO MANDALORIAN

La franquicia se sigue expandiendo. Ahora sí que podemos afirmar rotundamente aquello de "Que la fuerza te acompañe". En el universo 'Star Wars' todo es posible y no paran de pergeñarse propuestas. Las buenas críticas de 'The Mandalorian', tanto de los fans como de la prensa, animaron a convertir en serie lo que se había pensado como película en algún momento. Jon Favreau, creador de 'The Mandalorian', también se encarga del guion. El spin-off, de siete episodios, cuenta con la dirección de viejos conocidos. Robert Rodríguez dirige la primera entrega ('Stranger in a Strange Land' – 'Forastero en tierra extraña') y para el resto de episodios se han confirmado Dave Filoni, Steph Green, el propio Favreau, Bryce Dallas Howard y Kevin Tancharoen. Recordemos que al final de la segunda entrega de 'The Mandalorian' la aparición de Boba Fett en su secuencia postcréditos anunciaba su regreso como absoluto protagonista en una suerte de teaser introductorio. Antes, Boba Fett había ido tras la búsqueda de su armadura y se había hecho aliado de Din Djarin (Pedro Pascal). En 'El libro de Boba Fett' se reinventa el personaje, y la trama se desmarca de las aventuras de El Mandaloriano, para recrear el pasado de un personaje en principio bastante enigmático.

POR UN PROTAGONISTA CON PASADO MUY MISTERIOSO

Del hijo de Jango Fett poco se conoce. Al considerado mejor mercenario de la galaxia le faltan algunos huecos de su biografía por rellenar. La serie, según adelantó su protagonista, intenta explorar los acontecimientos ocurridos entre 'El retorno del Jedi' y la segunda entrega de 'The Mandalorian'. Al final de esta ya se nos contaba cómo Boba Feet y Fennec Shand asaltaban el palacio de Jabba el Hutt y mataban a Bib Fortuna. Vuelve a encarnar al enigmático personaje el actor Temuera Morrison –Daniel Logan le interpreta en su versión juvenil–. Le acompaña la actriz Ming-Na Wen como Fennec Shand, una asesina de élite y mercenaria a su servicio. La pareja no solo comparte la ambición de conquistar el territorio en el que gobernó alguna vez Jabba apropiándose de su empresa criminal, sino que ambos sufrieron en el pasado un suceso traumático que casi les cuesta la vida (como no podía ser de otra forma en este salvaje universo galáctico). El legendario cazador de recompensas mandaloriano se libró de ser aniquilado por un gigante sarlacc en el gran pozo de Carkoon, y ella fue rescatada de la muerte por el propio Boba Feet. En sus aventuras, la acción –tanto en el pasado como en el presente– se conjuga con una reflexión sobre la identidad, tan de moda últimamente en toda saga que se precie, con dos supervivientes que siguen arrastrando sus respectivos traumas. Para saber más del personaje, nada como echar un vistazo al documental 'Bajo el casco: el legado de Boba Feet' que repasa los orígenes del diseño del personaje a finales de los años 70 para 'El imperio contraataca'.

POR LOS GUIÑOS 'STAR WARS'

Jon Favreau es un fan de la 'La guerra de las galaxias', como ha demostrado en 'The Mandalorian', y cómo no lo hace en 'El libro de Boba Fett'. Su equipo también: Robert Rodriguez cuenta en el primer episodio, el dirigido por él, con un cameo tras la máscara de Dokk Strassi, el ex jefe de Boba Fett ahora le rinde pleitesía regalándole una piel de wookie. En esa escena, Fett y Shand se preguntan si no necesitarán un droide de protocolo para entender todas las lenguas de las criaturas (un guiño al futuro C-3PO). Estos guiños al original que no enturbian por otra parte la narración para el neófito son muy divertidos. Por ejemplo, en el primer episodio, ojo a la secuencia en el Santuario, el local de Garsa Fwip en Mos Espa (Tatooine). La twi'lek con tentáculos en la cabeza está interpretada nada menos que por Jennifer Beals, que cambia los bailes de 'Flashdance' por un hilo musical mucho más galáctico. Cuando entra lord Fett escuchamos un remix del popular tema de la cantina interpretado por la banda de Max Rebo (con la criatura con forma de elefante azul incluido y también otro de los músicos, Figrin D'an), que ya tocaba en el palacio de Jabba el Hutt. Otras criaturas que podemos ver son un Rodian (prisionero junto a Boba Fett) o el par de gamorreanos que le acompañan. También merecen mención los flashbacks que remiten a 'El ataque de los clones'.