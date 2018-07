'Halt and Catch Fire' y otras 4 series magníficas que pasan desapercibidas

'Halt and Catch Fire'

AMC estrena la cuarta (y última) temporada de este drama ambientado en la trepidante década de los 80 sobre el futuro tecnológico: el nacimiento de la informática y la revolución que significó Internet. Protagonizada por un cuarteto de excelentes actores (Lee Pace, Scoot McNairy, Mackenzie Davis y Kerry Bishé), 'Halt and Catch Fire' tuvo que competir consigo misma, por culpa de un título algo confuso y una primera temporada intensa en la que predominaban vagos términos técnicos y cierta sobredosis estética ligada al final de 'Mad Men'. Parte de los espectadores tiraron la toalla, algo que los creadores comprendieron y rápidamente compensaron, porque, en realidad, 'Halt and Catch Fire' siempre fue una serie de personajes, cuyas vidas se entrecruzan aunque intenten evitarlo, de mujeres y hombres visionarios que sueñan con trascender aunque eso les cueste la salud, el amor y el dinero. La serie de AMC es una de esas pequeñas joyas que debes repescar si no lo has hecho ya.

'Man in the high castle' | Amazon

'Man in the High Castle'

Antes de que llegase 'The Handmaid's Tale', y sin desmerecer ésta, esta adaptación de la novela distópica de Philip K. Dick, 'El hombre en el castillo', ya nos puso los pelos de punta con la posibilidad de un mundo dominado por el fascismo. ¿Cómo sería EEUU si Alemania y Japón hubieran ganado la II Guerra Mundial? En este mundo alternativo, destacan las tramas de espionaje y conspiranoicas, y un gran enigma por resolver: ¿cómo es posible que existan películas del futuro que muestran imágenes de un mundo libre? Ya sólo por esto… ¡engancha!

Las protagonistas de 'Broad City' | Comedy Central

'Broad City'

Illana Glazer y Abbi Jacobson son simplemente divertidísimas. Extraña que con una quinta temporada confirmada (estrenan la cuarta en septiembre) la comedia de Comedy Central no haya acaparado los muchos premios que se merece. Judías y neoyorquinas, estas dos amigas, con suficiente química como para protagonizar por sí solas cada uno de los episodios, abrazan con desparpajo una vida de hedonismo y diversión que, sin parecerlo, esconde uno de los más poderosos mensajes feministas de la televisión.

Protagonistas de la serie 'I love Dick' | Agencias

'I Love Dick'

'Transparent' se lleva todas las miradas, pero la serie más reciente de su creadora, Jill Soloway, no debería pasar desapercibida. 'I Love Dick' es un dechado de virtudes, capaz de explorar la vulnerabilidad humana a través de situaciones eróticas y los diálogos más obscenos. La protagonista, una directora de cine frustrada y con los sentimientos a flor de piel, se siente fuertemente atraída por un desconocido y no dudará en hacer realidad sus fantasías sexuales cueste lo que le cueste. Ambiciosa y desinhibida propuesta, con toques artísticos insólitos y un renovado Kevin Bacon, objeto de deseo maduro.

'Fleabag' | Agencias

'Fleabag'

Se estrenó de tapadillo en verano del año pasado. Su creadora y protagonista parecía sumarse al carro de otras series protagonizadas por mujeres que se ríen de los clichés ('Insecure', 'Haters Back Off', 'Lady Dinamite', 'Better Things', 'Crazy Ex-Girfriend'), pero, con apenas seis episodios, nos deslumbró su capacidad para reflexionar sobre temas tabú con tanta naturalidad, mirándonos a cámara, y compartiendo sus inseguridades como si nos conociera de toda la vida. Su anunciada segunda temporada ha sido una de las mejores noticias del verano.