'FoQ: el reencuentro', así es el divertido (y emotivo) revival de la mítica 'Fisica o Química'

Nostalgia y risas. Estas son las dos bazas más importantes con las que cuenta el reencuentro de los protagonistas de 'Física o Química'. Un regreso que sigue hablando de la amistad y los desencuentros, de los amoríos y de la vida más allá del instituto Zurbarán donde comenzó todo hace una década.

Este domingo 27, como regalo navideño de este aciago 2020, ha llegado a Atresplayer Premium un nuevo chute de una de las series juveniles icónicas de la televisión, cuyas siete temporadas fueron emitidas en Antena 3 a lo largo de tres años (2008-2011). Lo hace en formato miniserie de dos entregas, escritas por Carlos García Miranda, y el regreso a su vez del espacio de entrevistas. 'Let’s FoQ'.

LA BODA DE YOLI, EL DETONANTE

El punto de ese encuentro anunciado para aquellos adolescentes es hoy la boda de Yoli (Andrea Duro) con Oriol, un cardiocirujano pediátrico (José Lamuño), algo impensable si nos retrotraemos en el tiempo, ella la creadora del poliamor, que iba para cajera y se ha convertido en dueña de una cadena de supermercados. Este sarao –realmente la cena de preboda– que justifica la reunión de Paula, Gorka, Cova, David, Alma y Cabano (que no quiere ir) será el detonante para resolver algunos de los asuntos que se quedaron pendientes. Así que lo que tendría que haber sido una celebración abrirá viejas heridas del pasado –con el descubrimiento de algún que otro secreto– como no podía ser menos, pero también dará pie para recordar los mejores momentos con alegría y, sobre todo, para entender cómo ha sido la evolución de estos personajes hacía la madurez.

No han perdido la esencia de quienes fueron, claro, pero ahí está la gracia: la comparación de lo que pudieron haber sido y fueron finalmente. Qué queda de aquellos chavales que se conocieron en la mejor época de sus vidas, de qué se arrepintieron, qué han olvidado para seguir adelante, qué cosas les siguen atormentando a pesar de todo.

GUIÑOS DIVERTIDOS PARA LOS FANS

Uno de los gags internos de 'FoQ: el reencuentro' son los guiños meta, aquellos relacionados con la serie original que levantarán la sonrisa del fan acérrimo –cuando recuerdan sus respectivas batallitas especialmente– y también los que tienen que ver con la vida real de unos actores que se hicieron inmensamente populares. La broma más comentada alude a las famosas orgías de los actores, como aireó Úrsula Corberó, que no está en este revival por incompatibilidad de agenda –en ‘Paquita Salas’ se bromeó al respecto al decir que era su representante quien no la dejaba volver a la serie–. Es Gorka –quién si no– el que saca el tema para nerviosismo de Yoli ("la zorra poligonera") y sorpresa de su futuro marido.

Más guiños. Paula (Angy Fernández), madre desesperada de un chaval con Gorka (Adam Jezierski), ensaya un musical con alguien muy especial (cameo sorpresa). "Siempre la estás liando como tu padre", le espeta al niño. Y es que Gorka, que sigue siendo igual de patoso en sus comentarios, no quiere divorciarse de ella. Sin embargo, que sea tan metepatas le da mucha vida al episodio, pues sus diálogos no tienen desperdicio. Alma (Sandra Blázquez) comprende a Paula. Le va bien como influencer. Madre de dos hijas, también se ve superada por la maternidad. Cabano (Maxi Iglesias), del que Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, confesó en sus redes que le había roto el corazón de adolescente, es un policía intrépido y sexy –trae una buena dosis de acción en la primera parte del episodio y otra buena ración de sex appeal en la última– y lógicamente no ha olvidado a Yoli. "No tengo pareja, prefiero vivir y… eso", suelta despreocupado. Su aparición en la boda se convierte por ello en un gran acontecimiento. Pero Yoli parece haber borrado sus líos amorosos de juventud cuando le hacen una entrevista en los medios al convertirse en la empresaria del año.

FANTASMAS DEL PASADO

Cova (Leonor Martín) se ha metido en política (¿Seguirá con Julio (Gonzalo Ramos)?); David (Adrián Rodríguez) se dedica al mundo videojuegos, y Jan (Andrés Cheung), bueno, a Jan casi que pasa de incógnito porque no le reconocen por su increíble cambio físico. También se suman las profesoras Olimpia (Ana Milán), encantada de compartir ese encuentro ("la gente no cambia, solo disimula mejor"), e Irene (Blanca Romero), que, al contrario, se siente pelín mayor. Ellas irán poniendo “nota” a sus ex alumnos a medida que vayan compartiendo con ellas cómo se han desenvuelto en la vida.

Pero lo que resulta más que interesante es que el mejor amigo de Yoli, Fer (Javier Calvo, ahora muy a tope con 'Veneno', cocreada junto a Javier Ambrosi), que murió, regrese como gancho enigmático de la serie. Un regreso, como el del resto de personajes, que habla de hacerse mayor, de dejar atrás el pasado (o no), de segundas oportunidades, de fantasmas que regresan –en el segundo episodio aparecerán Berto (Álex Barahona) y Vaquero (Marc Clotet)– para darle una segunda vida a una serie que marcó a una generación y que vuelve a demostrar que si regresara de nuevo podría enganchar a una nueva audiencia.