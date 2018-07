Estas 5 actrices televisivas también fueron Wonder Woman

Lynda Carter (1975-1979)

Después de un par de intentos fallidos para llevar a la pequeña pantalla las aventuras de Diana Prince, la cadena ABC se lanzó a producir la primera serie de Wonder Woman en 1975 y lo hizo con una actriz desconocida, Lynda Carter (Arizona, 1951), que se convertiría en un auténtico icono para los fans (y lo sigue siendo). La protagonista, aislada en una paradisíaca isla, se enfrenta a los nazis durante la II Guerra Mundial.

Sin embargo, y a pesar del éxito, la ABC decidió no continuar la serie, pasando a manos de la CBS, que trasladó las nuevas aventuras de la princesa a los años 70 (en su momento actual). La serie acabaría en 1979, tras tres temporadas. Lynda Carter no volvió a despuntar en ningún otro proyecto, aunque ha seguido en activo y la hemos podido ver últimamente interpretando a la presidenta de EE UU en la serie Supergirl. La directora de la película Wonder Woman, Patty Jenkins, fan confesa de Lynda Carter, quiso contar con ella para un cameo, pero la actriz de 65 años rechazó su oferta. Al menos, y como no podía ser de otra manera, su nombre aparece entre los agradecimientos en los títulos de crédito.

Lynda Carter | Agencias

Sarah Michelle Gellar (2002)

Conocida especialmente por ser Buffy, cazavampiros, en la filmografía de Sarah Michelle Gellar sorprende este pequeño papel en un cortometraje de 2002 coprotagonizado con el actor y cómico Jack Black. En Jack Black: Spider-Man, se parodia la relación entre el Hombre Araña (Black) y Wonder Woman. Rareza donde las haya, este divertido corto fue emitido durante los MTV Movie Awards de ese año.

Sarah Michelle Gellar | Agencias

Keri Russell (2009)

Ahora de moda por su sanguinaria espía de The Americans, Keri Russell siempre será para muchos nostálgicos la dulce Felicity. A camino entre ambas mujeres, en 2009 le puso voz al dibujo animado en Wonder Woman - La mujer maravilla. Junto a ella, en el papel de Steve Trevor, el piloto que tiene un accidente con su avioneta y es rescatado por la intrépida diosa, otro de esos actores con un fandom envidiable, Nathan Fillion (Castle).

Keri Russell | Agencias

Erica Durance (2011)

David E. Kelley, que hacía dos años que había acabado Boston Legal, intentó en 2011 resucitar a la supermujer en un piloto que le salió rana. Tal vez, resignado por no poder firmar nunca su propia versión de la Mujer Maravilla, ese mismo año, se permitió un guiño al incluir al personaje en otra de sus series de abogados, Harry’s Law (NBC). De esta forma, Erica Durance se convirtió en uno de los episodios de aquel año en una mujer que se creía Wonder Woman. Como curiosidad, la actriz había sido Lois Lane en Smallville.

Erica Durance | Agencias

Cobie Smulders (2014)

Entre las muchas actrices que se barajaron para ser Wonder Woman en el cine, una de ellas fue Cobie Smulders, inolvidable como la mejor amiga de Ted, el protagonista de Cómo conocí a vuestra madre. Integrante del universo Marvel desde 2012 como la agente Maria Hill, en la saga de los Vengadores y en la serie Agentes de SHIELD, la actriz canadiense ya le puso voz a la temeraria guerrera en la exitosa La LEGO película (2014).