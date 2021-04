Día de 'Los Simpson': 10 cosas que no sabías de la familia animada más famosa del mundo

'Los Simpson' son un milagro. Matt Groening se inventó a esta familia amarilla que vive en Springfield y a la que les pasa mil cosas, tantas, que han sido capaces de predecir momentos futuros. Creados en 1987 para 'El show de Tracy Ullman' empezaron a emitirse de forma regular en 1989. Y ahí siguen, con 34 temporadas confirmadas por el momento (se emite actualmente la número 32 que acabará en EE UU a finales de mayo). La 'simpsomanía' continúa, tanto, que hasta tienen su propio día internacional, hoy 19 de abril. Para celebrar su buen estado de forma comentamos 10 cosas que tal vez no sabías de Homer Simpson y su divertida familia.

1. Es la serie más longeva de la historia de la televisión en EE UU. Los fans no tienen nada que temer. El próximo 23 de mayo acabará su temporada 32, pero si no hay cambios imprevistos 'Los Simpson' continuarán dos temporadas más. Con las entregas 33 y 34, que ya han sido confirmadas, ‘Los Simpson' se aseguran así la emisión de 757 episodios hasta 2023. Un absoluto récord. Y esto sin contar además con otros derivados de la serie, como 'Los Simpson: la película', estrenada en 2007; y los dos cortos protagonizados por Maggie: 'Un largo día de guardería' (2012), que fue nominado al Oscar, y 'Playdate with Destiny' (2020).

2. Cuenta con el mayor número de estrellas invitadas en una serie. El premio Guinness ya le otorgó tal galardón en abril de 2020 durante la emisión de la temporada 31, y contabilizó nada menos que un total de 810 cameos de famosos. La primera cara conocida en abrir la veda fue el cantante Tony Bennett haciendo de sí mismo, y la primera celebrity en ponerle voz a un personaje fue la actriz Marcia Wallace con la profesora Edna Krabappel. En 2013, a los 70 años –y 24 tras las cámaras– murió la actriz y fue por este motivo por el que su personaje no volvería a aparecer más.

3. Es la serie de animación con más Emmy de la historia. El equipo de 'Los Simpson' acumula un total de 34 de estos galardones, los más importantes de la industria televisiva. Cuatro de ellos se los ha llevado el actor Hank Azaria por ponerle voz a varios personajes, entre ellos, a Apu, el dueño del Badulaque, y a Moe, el propietario de la taberna. La serie también se ha llevado más People’s Choice Awards que otra sitcom animada, un total de ocho premios. A esto hay que sumar las dos estrellas de la fama en Hollywood, una dedicada a la serie y otra a su creador, Matt Groening.

4. Son probablemente los dibujos con el merchandising más curioso. La 'simpsomanía' ha hecho posible que hasta la ficticia cerveza Duff, la que consume Homer como si fuera agua, se acabase por fabricar en la vida real, de la mano de una empresa mexicana que la lanzó en 2006. Pero hay mucho más: muñecos, camisetas, calendarios, videojuegos… hasta móviles, como el de Samsung que llevaba de regalo un donut como colgante (del que se lanzaron solo mil unidades), o los cereales Kellog's dedicados a Bart Simpson. También se han llegado a vender frascos de vitaminas para niños, refresco cola de Krusty el payaso y un GPS con la voz de Homer.

5. Suyo es uno de los episodios más visto (y más raro). Cada temporada de 'Los Simpson' cuenta con un episodio especial de Halloween (los llamados 'Treehouse of Horror' o 'La casa-árbol del terror'), que suelen ser de los más vistos porque en ellos no hay reglas. Sin embargo, el episodio en el que matan (supuestamente) al dueño de la central nuclear de Springfield se convirtió en el más visto en EE UU, con una audiencia de 46 millones de personas. Algo inaudito además que dicho título, '¿Quién disparó al señor Burns?', se emitiese en dos entregas en 1995 (no ha vuelto a ocurrir), siendo el final de la sexta temporada y el inicio de la séptima, creando aun una mayor expectación, muy al estilo de lo que ocurrió con el malvado JR en 1980, en el episodio '¿Quién disparó a JR?' de la mítica serie 'Dallas'.

6. La serie tampoco se ha librado de la censura. 'Los Simpson' comenzó a emitirse en Oriente Medio en septiembre de 2005. La espera no evitó que sufriera el corte de tijera. Llamada Al Shamshoon, Homer se convierte en Omar, no come donuts sino galletas árabes y, por supuesto, ni bebe cerveza (solo refrescos) ni come cerdo. Así que para evitar ofender al Islam la serie cuenta con su propio doblaje (el gag de la pizarra es diferente también) y la eliminación de muchas de sus escenas (como el bar de Moe, que no existe).

7. Muchos de los nombres son reales. Es conocido que los personajes de la serie se llaman como los padres de Matt Groening: Homer y Marge, pero no tanto que Bart es una mezcla entre el propio Groening y su hermano Mark ("Es lo que debería haber sido Daniel el travieso", dijo el creador). Aunque hay 16 ciudades llamadas Springfield en EE UU, es un misterio en cuál de ellas vive realmente la familia, aunque eso sí, algunas calles de Portland, donde nació Groening, se han usado como nombres de personajes. Además, Milhouse es un guiño al presidente Nixon –cuyo nombre completo era Richard Milhous Nixon– y los alienígenas Kang y Kodos se inspiran en la sesentera 'Star Trek'.

Matt Groening y Al Jean, creadores de 'Los Simpson' | Getty

8. El gag del sofá y otras versiones más allá de los dibujos. Muchos directores y artistas han recreado el gag del sofá con un estilo inconfundible. Ese chiste en el que la familia aparece sentada en el sofá delante del televisor ha sido imaginado por gente como Guillermo del Toro, Banksy o John Kricfalusi, creador de 'Ren y Stimpy', y ha contado con cameos como el de Los Picapiedra, Freddy Krueger, el villano de 'Pesadilla en Elm Street', o Rick y Morty. Pero, además, 'Los Simpson' se han dibujado más allá del 2D habitual, recreando a la familia en plastilina, con escenas que suceden en la vida real e incluso en su versión en carne y hueso de la mano del canal Sky.

9.De las pocas series animadas donde hay muertes. Como en casi todas las sitcom de animación, los personajes permanecen inalterables. Bart sigue teniendo 10 años aunque hayan pasado ya más de tres décadas. Sin embargo, hay una excepción que confirma la regla pues ha aparecido como un adulto en algún episodio junto a sus hermanas en el futuro. La muerte sobrevuela en la serie: Bart es amenazado constantemente por el Actor Secundario Bob (un gag de lo más divertido) y Homer podrá haber muerto fácilmente unas 22 veces en los episodios de Halloween. No solo eso, en los episodios "normales" llegó a fallecer Maude, la mujer de Flanders. Y como sucede en 'South Park' con Kenny, al que matan y resucitan, hay un personaje que ha revivido en 'Los Simpson': el anciano Hans Topo. Raro, raro.

10. Y ya que hablamos de celebraciones… El Día Internacional de 'Los Simpson' se celebra el 19 de abril porque en ese día de 1987 tuvo lugar la primera aparición de la familia Simpson, con el corto 'Good Night', emitido como parte de 'El show de Tracey Ullman'. Pero hay más fechas que recordar, como el cumpleaños de Bart, que es el 1 de abril (por aquello de que coincide con el Día de los Santos Inocentes en EE UU), o el de Lisa, que en la serie se reveló que es el 9 de mayo. En su licencia de conducir se descubrió que Homer había nacido el 12 de mayo de 1956. Cierto es que los personajes animados más famosos del mundo no cumplen años, pero en efecto, ateniéndonos a la fecha resulta curioso comprobar que el patriarca de 'Los Simpson' cumpliría 65 años en 2021.

