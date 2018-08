'(Des)encanto': por fin, una protagonista femenina (y feminista)

EL PRESENTE: 'LOS SIMPSON', EL ORIGEN

Homer Simpson, el padre tontorrón y con dos dedos de frente, iba a ser el protagonista de 'Los Simpson' cuando Matt Groening lanzó la serie allá por 1989 inspirándose en su propia familia. Al espectador le hizo más gracia Bart, el chaval rebelde, que se salta los convencionalismos y la lía parda siempre. Los Simpson perdió fuelle con el tiempo, pero ahí continúa, con el estreno a finales de septiembre de su temporada número 30, todo un récord para una serie de animación.

EL FUTURO: 'FUTURAMA', 'DELICATESSEN'

El prototipo de familia disfuncional continuó justo una década después, en 1999, en 'Futurama', esta vez, ambientada en el futuro, tal vez, influenciados por el cambio de siglo. 'Futurama' se vendió como 'Los Simpson' en el espacio.

El protagonista volvía a ser un personaje atolondrado, un repartidor de pizzas humano llamado Fry, que viajaba al año 2999 por error. Pero el que lo petó entre la audiencia fue su compañero de fatigas Bender, un robot, en efecto, deslenguado y ajeno a los convencionalismos a lo Bart Simpson, pero en adulto.

'Futurama' se convirtió en 'Los Simpson' gourmet para un buen número de seguidores. La serie duró cinco temporadas hasta 2003. Ante la presión de los fans para que regresara a la parrilla, se editaron cuatro películas, entre 2007 y 2009, y en 2010 resucitó con dos entregas más, despidiéndose definitivamente en 2013. Aún no se lo hemos perdonado a Matt Groening.

EL PASADO: '(DES)ENCANTO', NUEVOS TIEMPOS

Su creador vendió a Netflix su nuevo proyecto como "un cruce entre 'Los Simpson' y 'Juego de tronos'". La nueva serie contiene abundantes referencias poperas, humor a diferentes niveles y unos personajes que van contracorriente como es habitual en sus ficciones. De 'Juego de tronos' toma la ambientación a lo Edad Media, con un rey sentado en un trono forjado con similares espadas. Pero poco más. La inspiración real de su tercera ficción son los cuentos de hadas de toda la vida, pero con su habitual y sorprendente twist.

LA PROTAGONISTA: UNA PRINCESA FEMINISTA

¿Y qué ha cambiado con respecto a 'Los Simpson' y 'Futurama'? Para empezar, la protagonista es una mujer, una princesa feminista que ni sabe lo que es eso. Bean no es Marge Simpson, enfurruñada por no alcanzar la perfección. Comparte con Leela, la mutante aguerrida de un solo ojo de 'Futurama', su ingenua valentía y el hecho de no necesitar a un hombre para sentirse plena, aunque, a diferencia de ésta, le importa bien poco el qué dirán.

La princesa protagonista de '(Des)encanto' es el personaje femenino de Matt Groening más reivindicativo y alocado de todos los que ha hecho. Se rebela contra el sistema y huye del castillo de Dreamland (vaya ironía), al negarse a casarse con el desconocido de turno para que su padre, el rey, pueda forjar alianzas (el príncipe chulesco recordará a los fans de 'Futurama' al narcisista Zapp Brannigan).

UN ELFO Y UN DEMONIO, EL BIEN Y EL MAL

Fuera de su zona de confort, esta joven solitaria, que bebe cerveza estilo Homer y se juega el tipo en timbas de cartas codo con codo con energúmenos medievos, se encontrará con dos "escuderos", Elfo y el diablillo Luci, que funcionan a la perfección como el bien y el mal, lo que debe o no hacer Bean ante las decisiones más importantes de su nueva aventura.

Mientras Bean busca vivir en un mundo feliz, Elfo, que ha huido de su poblado de elfos harto de cancioncillas happy y buenrollismo Mr. Wonderful, añora la vida real, el infortunio. Elfo también huye de la seguridad como Bean y entra a formar parte de un mundo nuevo como le ocurría a Fry en 'Futurama'. Nuevas reglas, extraños amigos y muchas dudas. Como Fry, que se enamoraba de Leela, Elfo se siente atraído por Bean de forma instantánea, aunque se comporta como un niño (físicamente recuerda a Bart Simpson y, a veces, emula sus mismas gamberradas, liberado de la tiranía de su origen asquerosamente perfecto). En el otro lado, el demonio Luci, un personaje que parece un garabato, y que funciona con Bean como lo hacía el egocéntrico Bender con Fry en 'Futurama'. Este demonio talla XS es un verdadero peligro, ya que incita a la princesa a hacer todo tipo de perrerías, lo que le da un plus de diversión a la serie.

LO MEJOR Y LO PEOR DE '(DES)ENCANTO'

Lo que no son fans de Matt Groening que no busquen novedad alguna. '(Des)encanto' es pura esencia 'Los Simpson' y, sobre todo, 'Futurama'. Un mundo de hadas en el que todo es posible, como los episodios más molones de ‘Los Simpson’ dedicados a Halloween, con personajes que se mueven entre el miedo y la curiosidad como ocurría con los planetas desconocidos de 'Futurama'.

Lo mejor de '(Des)encanto' es su clara intencionalidad por ser más revolucionaria, feminista y reivindicativa que nunca, con personajes que encajan como si, en realidad, fueran uno solo (un humano con sus dudas existenciales), hablando de tú a tú a una nueva generación que ha huido de 'Los Simpson' y que no se enganchó nunca a 'Futurama'. Lo peor de '(Des)encanto' es que es más de lo mismo cuando se repiten los gags habituales y los guiños poperos siguen mirando con nostalgia al pasado. Vistos los dos primeros episodios, y como fan de Futurama, creo que '(Des)encanto' merece algún que otro episodio más para entrar en este nuevo mundo que podría traernos sorpresas inesperadas.

'(Des)encanto' se estrena el 17 de agosto en Netflix.