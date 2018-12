La cuarta temporada de 'Vis a Vis' te partirá el corazón

REGRESOS INQUIETANTES Y NUEVOS FICHAJES

La peligrosa Zulema (Najwa Nimri) es trasladada desde República Dominicana a la prisión de Cruz del Norte, vigilada durante el vuelo por un nuevo funcionario, Hierro (Benjamín Vicuña), un tipo ambiguo: severo pero flexible cuando le conviene. Allí las cosas han cambiado. Sandoval (Ramiro Blas) es el nuevo director, evitará como sea que Zulema se intente escapar de nuevo y no vacilará si es necesario en el uso de la violencia. Es respaldado por Señora Cruz (Cristina Marcos), la dueña de las prisiones. Mercedes (Ruth Díaz) es ahora la principal traficante de drogas y Altagracia (Adriana Paz), una presa más, odiada por las reclusas y sus ex compañeros funcionarios.

Otro regreso es el de una vengativa Saray (Alba Flores) tras su enfrentamiento con Zulema, por la que se siente traicionada. Rizos (Berta Vázquez) ha cerrado la puerta al amor tras la muerte de Nerea mientras Goya (Itziar Castro) se fija en una nueva reclusa Fátima (Georgina Amorós) para que sea su esclava sexual. Sole (María Isabel Díaz) sufrirá un inesperado revés. La cuarta temporada volverá a contar con Macarena (Maggie Civantos), en coma, y Palacios (Alberto Velasco), al que vimos en las dos primeras entregas. Dos cameos darán que hablar: Miriam Rodríguez (finalista de OT), participa en un coro de presas, y la rapera Mala Rodríguez, compartirá secuencia con Alba Flores.

BUSCANDO EL LADO EMOCIONAL

El guionista y productor Iván Escobar resume en una frase el leit motiv de la cuarta temporada: “Hemos buscado el punto de fractura de nuestros personajes, incluso con Zulema que es irrompible. Ese cuadrante oscuro en el que bucear, de donde sale el amor, la ternura… Porque eso también es ‘Vis a Vis”.

Najwa Nimri explica cómo luchó desde el principio porque a Zulema le dieran corazón, “como el hombre de hojalata de ‘El mago de Oz’”. “Si alguien está tan jodido es porque siempre ha estado jodido. Si le damos luz a gente que lo pasa de forma terrorífica hay que dotarles de corazón. Esto es otra mandanga, esto no es como rodar con Carlos Vermut. Con ‘Vis a Vis’ he vuelto a amar la interpretación. Llevaba seis años sin actuar, haciendo música en mi casa”.

Durante la presentación de la cuarta temporada de ‘Vis a Vis’ las emociones están a flor de piel. Alba Flores no puede evitar las lágrimas. “Me he dejado el corazón. Ha sido muy intenso a nivel emocional, nos ha pasado de todo. Todo se ha condensado y sólo puedo decir que es muy especial, tanto, que los echo de menos cuando no trabajo con ellos”.

En cuanto a Sole, dice María Isabel Díaz que “se verá involucrada en situaciones fuertes en las que interviene Sandoval. Son muy mala gente y vas a saber por qué son así. No son estereotipos, todos tienen su mundo verdadero, y eso es una complejidad que agradecemos como actores. Cada temporada se ha superado a la anterior, algo que nos parecía imposible”.

Itziar Castro incide en el punto emocional. “Vas a ver el corazoncito de Goya, porque también lo tiene. Va a estar más expuesta, más vulnerable. Empatizarás con los personajes aunque sean unas bestias. Habrá más acción, más emoción, más momentos cómicos y más drama, más de todo, todo XXL, como yo”.

AGOTAMIENTO FÍSICO

Najwa Nimri no duda en afirmar que rodar ‘Vis a Vis’ es un reto. “Lucho contra mí misma, tenemos que superar a nuestros propios monstruos”. La actriz, que nunca pensó que llegaría a entablar una relación tan íntima con otras mujeres, destaca de esta entrega el esfuerzo físico. “Hemos hecho de actrices y de especialistas. Hay un esfuerzo físico más allá del emocional y te acabas llevando algún que otro golpe”.

Recuerda el agotamiento de algunas de sus compañeras, como Itziar Castro, “que se quedaba dormida en el set de rodaje”. La actriz lo confirma. “Rodábamos de noche… y de día y de noche. Con Adriana [Paz] me lo pasé bomba. En una pelea, el primer golpe se lo dio ella sola y le dolió todo el día. Tuvimos golpes de calor, pero también un frío extremo”.

Maggie Civantos confiesa sentirse otra vez en casa. “Tengo la sensación de que nunca me he ido, porque esto es una familia. En esta serie juegas a extremos, el amor y el odio al máximo, jugando al yin y al yang en estado puro. Estos extremos se han encontrado y ha ocurrido la magia”. Para una emocionada Berta Vázquez, Vis a Vis “forma parte de nuestra vida, como si fuera una vida paralela”, y pone en valor el cariño que reciben de los fans.

Alberto Velasco también respira hondo antes de poder hablar. “Nunca sentí que me fui. Hay una conexión extraña con esta serie. Siempre digo que esto se tendría que vivir al menos una vez en la vida, para darle sentido a esta profesión. Esto hace que merezca la pena todo lo demás”. De “suertudos” califica María Isabel Díaz al elenco: “Tener curro es maravilloso, pero cuando se trata de este producto, es la vida traducida a la felicidad”.

Entre los nuevos fichajes, a Benjamin Vicuña, fan de la serie, le llamó la atención “el compromiso real del equipo. Desde el punto de vista humano, el rodaje ha superado mis expectativas”. A la veterana Cristina Marcos, novata en esta ficción, le ha sorprendido “el método de trabajo, con guiones cortos, y el poder reencontrarme con compañeros, aunque el papel sea muy corto”. Najwa Nimri destaca su participación. ”Soy muy fan de Cristina, hay poca gente que me interese en esta profesión y con ella he flipado”.

Ramiro Blas va más allá. “Vis a Vis me devolvió la vida. Me enseñó a vivir y me llenó de amor. Este personaje me ha convertido en mejor persona. He crecido como hombre, rodeado de mujeres increíbles a las que no había observado con tanta admiración”. El actor destaca haber rodado una única secuencia a lo largo de un día o el calor extremo que sufrió en algunos momentos del verano. “Todo eso, al final, ayuda al personaje, inevitable villano en la serie. Usaba el calor en la mirada, lo aproveché”.

¿Y habrá quinta temporada? Daniel Pérez, director general de Fox España, no confirma el final de la serie. “Ha habido un año y medio de ausencia hasta que la rescató Fox. Y hemos rodado las dos temporadas prácticamente seguidas. No hemos pensado en el final de la serie, así que todo puede ocurrir”. Para alegría de sus fans.

La cuarta temporada de ‘Vis a Vis’ tendrá ocho episodios.