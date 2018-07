'Counterpart' y otras 5 series con universos alternativos

NÚMERO DE SERIE

Es tendencia televisiva. Protagonistas que descubren su "gemelo" en un mundo paralelo. El estreno de la interesantísima 'Counterpart' nos retrotrae a series como la popular 'Fringe', la poco valorada 'Awake' o la menos conocida 'Spellbinder'. Junto a ella, se confirman nuevas temporadas de otros fenómenos sobre universos alternativos como 'The Man in the High Castle' y la alemana 'Dark'.