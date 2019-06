'Black Mirror' estrena quinta temporada: Estas son las profecías de la serie que ya se han cumplido

La apuesta de Charlie Brooker inauguró, inspirándose en la original 'The Twilight Zone' una nueva tendencia televisiva: oscuras antologías –como 'Room 104', 'Into the Dark' o el revival de la misma 'The Twilight Zone' este año–, que cuentan espantosas historias sobre el futuro distópico, cada vez más cercano. 'Black Mirror' se estrenó en 2011 con la intención de hacérnoslo pasar mal señalando el mal uso que el ser humano hace de las nuevas tecnologías y denunciando sus inevitables consecuencias si no se toman medidas.

En la quinta temporada, se vuelven a encender las alarmas ante la adicción tecnológica. La dependencia enfermiza a la muñeca de una cantante pop (Miley Cyrus) en 'Rachel, Jack y Ashley Too'; a un videojuego de realidad virtual ('Striking Vipers') que evade más de la cuenta a un par de amigos (uno de ellos es Anthony Mackie, Halcón en la saga 'Vengadores'); a las redes sociales que saben más de ti que tú mismo y del que el protagonista (Andrew Scott, tras colgar la sotana de 'Fleabag') reniega con dramáticas consecuencias (de los tres, 'Añicos - Smithreens' es el episodio más completo).

Algunas de estas 22 historias ('Black Mirror' ya acumula 22 episodios) dan pavor, sobre todo, porque, como ocurre con 'Los Simpson', algunas de sus predicciones se han hecho realidad. La revista especializada ‘Wired’ ha elegido las mejores.

'El himno nacional' – 1x1

El episodio de 'Black Mirror' del que todo el mundo habló. Tras el secuestro de un miembro de la Familia Real, el Primer Ministro británico era forzado a mantener relaciones sexuales con un cerdo en directo por televisión. En 2015, se reveló que David Cameron había sufrido algo parecido como ritual de acceso a la Universidad. Una biografía no autorizada del primer ministro aseguraba que tuvo que meter su pene en la boca de un cerdo muerto.

'Toda tu historia' - 1x3

El episodio que recordaba a 'Mad Men' por su cuidada estética retro, se recreaba en algo revolucionario: un implante de memoria con el que grabar y reproducir lo que uno hace, ve y escucha. Como un rebobinado de los recuerdos. Tres años después, Samsung presentó la patente de unas lentes de contacto que llevarían cámaras incorporadas que podrían proyectar imágenes directamente en los ojos.

'Ahora mismo vuelvo' - 2x1

En este episodio emitido en 2013, la protagonista se niega a aceptar la muerte de su novio, así que se hace con un clon basado en su huella digital. Un año después, una empresa de EE UU llamada Eternime ofrecía la posibilidad de compilar recuerdos de sus clientes en un avatar virtual que los sobreviviría. Casi 50.000 personas se han apuntado a la versión beta.

'Caída en picado' - 3x1

Al personaje de Bryce Dallas Howard le urge la necesidad de recibir calificaciones positivas en un mundo en el que todos los ciudadanos dependen de estas notas en tiempo real. No es tan descabellado. Además del conductor Uber, acostumbrado ya a una evaluación sistemática, el gobierno chino fue más allá al definir un sistema de crédito social que dependería de las compras en redes sociales y así determinar el acceso a los préstamos.

'Odio nacional' - 3x6

Sin abejas no hay vida. La única solución son las abejas robot, que polinizan las plantas, pero se vuelven mortíferas. El año pasado, científicos de la universidad de Delft inventaron el robot mosca (llamado DelFly) con el que se podrán polinizar las flores de invernadero.

'USS Callister' - 4x1

Un tímido programador usa el ADN de sus compañeros para recrearlos en un mundo virtual (muy al estilo 'Star Trek') en el que él tiene el poder y puede "castigarlos" por su despectivo trato. Desde 2017, la startup canadiense Lyrebird permite a los usuarios crear versiones digitales de su propia voz basadas en grabaciones de audio. Algo es algo.

'Cocodrilo' - 4x3

Los investigadores de seguros cuentan con una herramienta increíble. Con la "recordadora" se reconstruyen los recuerdos de aquellos testigos que han presenciado un accidente. En 2016, científicos de la universidad de Oregón inventaron un dispositivo para visualizar los pensamientos humanos. Gracias a un algoritmo de inteligencia artificial pudieron crear las imágenes de los rostros que habían sido observados por los sujetos de la prueba.

