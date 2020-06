Pocas ficciones han mostrado el popular balneario de la Costa Blanca sin incidir en sus famosas suecas en bikini de los años 60 o en las familias británicas (y muchas españolas) que ansían regresar a sus playas para disfrutar de su privilegiado clima. La serie de Atresplayer Premium 'Benidorm' es una de esas excepciones. Los protagonistas de esta disparatada comedia recalan en la ciudad alicantina por una serie de motivos menos previsibles y ciertamente más divertidos.

Antonio Pagudo es un notario vasco, un hombre gris, virgen a sus 45 años, que espabila y despierta de su letargo tras la más grave de las noticias: le quedan tres meses de vida. El espectador se pregunta qué hará este tipo tan anodino, cuya pereza en todos los sentidos le ha llevado a ahorrar una buena suma de dinero. ¿Cae en una depresión? Para nada. Contra todo pronóstico la tragedia le recuerda un amor de juventud que surgió en un viaje de fin de curso en Benidorm, con una chica –una tal María Miranda– a la que nunca volvió a ver más. Su propósito en la vida, su motor ante la adversidad, será encontrarla y para eso viaja a Benidorm. El casco antiguo y las playas de arena se convierten en un personaje más.

A partir de este momento, Xavi se deja llevar por su intuición, no siempre acertada debido a su falta de experiencia e ingenuidad, y recala en aquella ciudad idealizada dispuesto a encontrarla. Obviamente, a Xavi las cosas no le salen como espera pues sin información ni pista alguna, cualquiera con cierta picardía se puede aprovechar de la coyuntura. Y aquí entra Tony, un estafador al que borda Pablo Derqui. Su anzuelo es su propia novia, una stripper interpretada por María Almudéver que duda entre sacar partido del idiota – ese que canta “Un beso y una flor”, de Nino Bravo, mientras le pide galante un ósculo– o compadecerse de él. La balanza pesa más del lado canalla, pues Candy tiene un hijo al que alimentar (el tal Ricky es otro ladronzuelo también dispuesto a meterse en líos).

Pero la cosa no se queda aquí. Mientras tanto, a los colegas de Xavi, porque Xavi tiene amigos ¡sorpresa!, no les encaja esta súbita desaparición. Así que también se embarcan en la particular odisea de encontrarle en Benidorm. Una persecución dentro de otra persecución. Es aquí donde la serie gana puntos, pues la pequeña cuadrilla tiene su gracia, muy al estilo ‘Allí abajo’ (los productores son los mismos). Algunos de los mejores gags llegan de la mano de estos “tres chiflados”: Gorka Aguinagalde (Koldo en ‘Allí abajo’) aquí el funerario algo cobarde Korta; Lilian Caro como Bego su melliza, actriz y la hija de Romerales en ‘Farmacia de guardia’, según dice en la serie, y Andoni Agirregomezkorta, el brutote y envalentonado Patxi.

Creada por Cesar Benítez, y Fernando Sancristóbal y Jon de la Cuesta (ambos guionistas), ‘Benidorm’ cuenta además con Antonio Resines, que no sale en el primer episodio aún, como Ximo, un mafioso a la sombra. Todo apunta a que estos personajes de todos los pelajes se verán involucrados –muy al estilo ‘Matadero’– en una trama de chantajes y sobornos donde tendrán cabida desde el inocentón enamorado a los ladrones de poca monta, pasando por mafiosos locales, policías corruptos y ese grupo de amigos vascos que pasaban por allí. Dirigida por Jacobo Martos y Miguel Conde, y escrita por Paula López Cuervo, José Antonio Castillo, Jon Sagalá y María Miranda (una broma interna del equipo la de elegir el nombre de una sus guionistas para el personaje “desaparecido”), ‘Benidorm’ habla de un hombre que se hace imprevisible porque no tiene nada que perder. Su deseo antes de morir será el de recuperar la magia de aquel instante en el que se enamoró. Que lo encuentre dependerá de la capacidad que tenga para pasar página y abrazar lo inesperado.

'Benidorm' se ha estrenado en Atresplayer Premium. y ya puedes ver aquí el primer capítulo. Próximamente se podrá ver en Antena 3.