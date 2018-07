Ana Polvorosa en 'Las chicas del cable': "Soy la jefaza, tan exigente y perfeccionista como yo"

PREGUNTA: De ser “la Lore” de 'Aída' a una mujer de fuerte carácter y lesbiana en el Madrid de los años 20, ¿cómo ha sido el cambio?

RESPUESTA: Es un cambio de registro brutal. Imagínate el papel de la mujer en la época. Sara, mi personaje, es una feminista y sufragista. Pertenece a un colectivo que lucha por los derechos de la mujer. Tiene, en efecto, un carácter fuerte y está muy segura de sí misma. Lleva tiempo en la empresa, es la gobernanta…

P: ¿Y se te da bien eso de ser la jefaza?

R: (Risas) Sí, soy la jefaza, una mujer muy disciplinada. Sara sabe hacer las cosas bien; quiere que todo salga bien. Es una perfeccionista, yo soy también muy así, muy exigente.

P: ¿Qué mujeres te han servido de inspiración, a quién admiras?

R: Podría decirte que yo misma me he servido de inspiración (risas). En televisión, Robin Wright en 'House of Cards'. Me vuelve loca. Es la elegancia personificada, esa manera que tiene de moverse y de expresarse es lo que intenté absorber para mi personaje. Admiro a muchas mujeres, a mi madre, en primer lugar, a mi abuela, a mi hermana… Admiro a cualquier mujer que luche por sus derechos.

P: ¿Viste alguna película de la época para documentarte?

R: Vimos 'Sufragistas' que es brutal. Tiene un fondo emocional y psicológico a través del que puedes ver cómo vivían las mujeres en esa época. Son mujeres que, bajo esa seguridad y ese carácter, esconden la fragilidad frente al hombre. Era complicado mostrar ese efecto contradictorio. Es muy complejo transmitir esa debilidad en el trabajo y tener, al mismo tiempo, cierto carácter. Pero Sara es una luchadora. Es muy directa, no tiene tapujos en mostrarse, pero debe de tener cuidado. Es fiel a sus sentimientos y a lo que quiere, y va a por ello sin temor.

P: ¿Crees que Sara es una mujer digna de admirar?

R: Todas las mujeres son dignas de admirar, de cualquier época. La mujer dependía del hombre y era una lucha continua.

P: Tu personaje, ¿a quién admira de su época?

R: (Silencio) En la primera temporada no se habla de personajes reales de la Historia, ni de España ni del mundo. Podría ser Clara Campoamor, aunque creo que es posterior. O Coco Chanel, una diseñadora de la época que empezó a introducir este tema.

Imagen de 'Las chicas del cable' | Netflix

P: ¿Qué detalles sobre la situación de la mujer de la época de 'Las Chicas del Cable' te han impactado más?

R: El tema del matrimonio, las penas de cárcel que le caían a la mujer si era infiel a su marido. Me parecen brutales. Pero el marido podía matar a su mujer e iba a la cárcel con una condena mínima, no sé, una auténtica pasada.

P: ¿Crees que son necesarias series así?

R: Claro que sí. Me gusta que las mujeres sean personajes principales, que tengan una historia y una responsabilidad. No creo que los hombres sean accesorios [según comentó su compañera Ana Fernández durante la promoción], nadie lo es. Hay personajes masculinos muy interesantes, cada uno tiene una pequeña o gran historia. Al final no deja de ser un trabajo de equipo.

P: Ya estás rodando la segunda temporada, ¿tu personaje evoluciona?

R: Mucho. Estoy muy feliz. Se ahonda en el personaje y me parece una pasada que se muestre algo así de diferente y de valiente. Ella es supersobria vistiendo, muy elegante pero no lleva estampados, va con colores lisos como los que predominan en la serie (ocre, verde oscuro, azul marino). Aunque no recurre a la moda para mostrar lo que quiere. Sin embargo, en la segunda entrega, aunque siga con los mismos colores, cambia muchísimo. Pero no te puedo contar y me tengo que morder la lengua porque me encantaría contártelo (risas).

P: ¿En qué serie no te importaría hacer un cameo?

R: 'Black Mirror' (que se puede ver también en Netflix). Es tan brutal, me gusta tantísimo. Con dos frasecitas en cualquiera de sus episodios hubiera sido feliz.