Las 7 películas navideñas más raras para ver en streaming

Más información Seis míticos episodios de series con los que ambientarte esta Navidad

Un castillo por Navidad

Su título no engaña. ‘Un castillo por Navidad’ tiene como eje de la trama un castillo ruinoso –propiedad de un duque escocés un tanto Grinch que se quiere deshacer de él pero no a cualquier precio– y a una posible compradora –una escritora norteamericana que busca un poco de tranquilidad tras matar al protagonista de sus bestsellers–. Juntos demostrarán una vez más que del odio al amor hay un paso. Lo más raro es la divertida química que se produce entre Brooke Shields y Cary Elwes, dos de esos intérpretes que en el pasado causaron sensación con algunos de los personajes más románticos de la historia del cine. Ella, en ‘El lago azul’ y, sobre todo él, como el príncipe Westley de ‘La princesa prometida’. El que tuvo retuvo y aquí los dos interpretan a atractivos divorciados que aunque intentan evitarse se irán acercando cada vez más en esta cinta que puedes ver en Netflix. Con una trama muy básica pero efectiva, gran parte del atractivo de esta comedia romántica recae también en los encantadores y sencillos vecinos del pueblo ajenos a los problemas del millonario y de la urbanita famosa.

Un padre por Navidad

Nos lo recuerdan todos los años, como el turrón hay quien vuelve a casa por Navidad lo que siempre resulta de lo más emotivo. Sin embargo, en esta comedia familiar el que regresa a la mansión familiar es el patriarca al que nadie quiere ver ni nadie espera. Kelsey Grammer (‘Frasier’) es el susodicho, se presenta de improviso y con una novia jovencísima para más inri lo que puede provocar que a más de uno de le atragante el polvorón. Sus cuatro hijas, que nada tienen que ver unas con otras y no se llevan muy bien entre ellas, se lo toman como buenamente pueden provocando rocambolescas situaciones. Del elenco destacan Elizabeth Hurley como la hija snob y superficial que no soporta las medias tintas (en un papel que podría inspirarse en la reina Henstridge de ‘The Royals), y el veterano John Cleese que interpreta al encantador vecino que intenta evitar que se arruinen tan entrañables fiestas. Raro, raro: a sus 82 años, ver al cómico de los Monty Python “pelearse” con Kelsey Grammer cual dos machos alfa no tiene precio. Puedes verla en Netflix.

Escena de 'Un padre por Navidad' | Netflix

Unidos por el destino

Lo peor que le puede pasar a uno en Navidad es iniciar las fiestas con el corazón partío. Es lo que le ocurre a Stephanie cuando su novio rompe con ella. A la joven no le queda otra que regresar a la casa familiar con un deseo irrefrenable de que empiece un nuevo año y olvidar el mal trago. Pero como no podía ser de otra manera los astros se confabulan para que las cosas no salgan como ella pensaba. Todos sabemos que no hay mejor comedia romántica que la que remonta la peor de las situaciones y aunque Stephanie no tiene la Nochebuena para farolillos lo cierto es que en su camino se cruzará una tormenta de nieve y cómo no alguien inesperado (y muy guapo, claro) con el que compartir habitación de motel. El gancho de este filme que se puede ver en Atresplayer está en su protagonista, Mayim Bialik (‘Big Bang Theory), que deja de ser la versión femenina de Sheldon para convertirse en una atractiva joven dispuesta a aceptar esta segunda oportunidad en el amor que le regala el destino.

La puedes disfrutar en este enlace.

Mayim Bialik y Ryan McPartlin en 'Unidos por el destino' | ATRESplayer

Soltero hasta Navidad

Dejar de fumar, apuntarse al gimnasio o no abusar de las redes sociales son algunas de esas promesas de primeros de año que casi nunca llegamos a cumplir. En esta comedia romántica LGTBIQ, es la madre del protagonista (y su familia) la que confía en que uno de esos deseos se haga realidad, por ejemplo, que su hijo no llegue soltero a la cena de Nochebuena. Como se lo ve venir, el joven invita a su mejor amigo para que finja que están juntos y así evitar las situaciones incómodas. Obviamente, las cosas no salen como se esperaban (por ninguna de las dos partes) y aunque convencional en algunas cosas lo cierto es que el filme de Netflix cuenta con varios giros inesperados bastante interesantes. A destacar al siempre divertido Michael Urie (‘The Good Fight’, ‘Betty’) aquí (por fin) en un papel protagónico intentando caer bien a todo el mundo y evitando los malentendidos. Y, especialmente, por su excentricidad, Jennifer Coolidge, que vuelve a bordar un personaje a su medida, deliciosamente hipnotizante y embriagador, en la línea del de ‘The White Lotus’.

A 1.000 km de la Navidad

Si este año ha habido un Grinch en el cine español este ha sido Tamar Novas (‘El desorden que dejas’). En ‘A 1.000 km de la Navidad’, la comedia dirigida por Álvaro Fernández-Armero, el actor es un auditor sosainas que odia la Navidad y todo lo que la representa ya que esas fechas le traen a la memoria algunos de los peores momentos de su vida. Su fantasía es huir de los villancicos, de Papá Noel y de los mazapanes, volando a una isla paradisiaca donde achicharrarse al sol. Con su habitual mala suerte, le ocurrirá todo lo contrarío, al enviarle su jefe a un pueblo de postal navideña. Allí una profesora de escuela (Andrea Ros, ‘¿A quién te llevarías a una isla desierta?’) que pretende montar el Belén viviente más grande del mundo, y el dueño de los turrones La Navideña (Peter Vives, ‘Supernormal’) le harán replantearse todos sus miedos y traumas. La película, que puedes ver en Netflix, está dedicada a la recientemente fallecida Verónica Forqué que interpreta a la pizpireta casera del protagonista.

¡Qué duro es el amor!

Seguimos con esta propuesta que no incluye en su título la palabra “Navidad” aunque bien podría haberse llamado ‘¡Qué duro es el amor en Navidad!”. Si ya de por sí estas fiestas pueden resultar algo estresantes, no es difícil imaginar el desastre que podría causar que entre en acción una aplicación de citas que esconde una pequeña estafa. Una periodista de Los Ángeles (Nina Dobrev, ‘Crónicas vampíricas’) se enamora de un guaperas perfecto y decide ir a visitarle a Nueva York precisamente el día de Navidad. Tenía todas las papeletas para que algo le saliera mal pero la cosa no le puede salir peor: el chaval que se esconde detrás de la imagen es en realidad un pardillo (Jimmy O. Yang, ‘Fantasy Island’) al que la bromita se le ha ido de las manos. Lo más raro de todo es que el chaval del que ella se había enamorado existe, no es del todo un fake, así que tal vez el viaje no haya sido en balde… Para fans de la actriz y de los enredos absurdos, la tenéis en Netflix.

Nina Dobrev y Jimmy O. Yang en '¡Qué duro es el amor!' | Netflix

Una reserva para el amor

En la estación de esquí de esta película de Atresplayer surge un peculiar fantasma de las navidades pasadas. La hija del dueño, encargada de planificar los eventos del resort familiar, descubre que uno de sus huéspedes es un antiguo novio, ahora viudo y con dos hijos preadolescentes. Los chavales no solo le piden a Santa Claus una mascota por Navidad sino que están deseosos también de que su papá encuentre de nuevo el amor romántico. Como la nieve, blanco y en botella, pues Holly y Kevin a punto estuvieron de ser algo más en la universidad y quién sabe puede que ahora tengan esa oportunidad que dejaron escapar. En los papeles principales, una actriz habitual de este tipo de películas, Melissa Joan Hart (‘Sabrina, cosas de brujas’, ‘Melissa & Joey’), que cuenta ya con un buen surtido de personajes románticos a su espalda, y Ricardo Chavira, que quedará en nuestra memoria por siempre por ser Carlos Solis en ‘Mujeres desesperadas’. Aquí el desesperado es él, pues deberá decidir si vuelve a dejar pasar el tren o hace caso por fin a su corazón.

La puedes ver aquí.