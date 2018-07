'Once Upon a Time': volverás a creer en los cuentos de hadas

En el piloto de 'Once Upon a Time' ya se mostró el potencial de la serie: dos mundos, el de los cuentos de hadas y el de Storybrooke, un pequeño pueblo bajo la maldición de la Reina Malvada, conviven en dos líneas temporales, en las que cada personaje tiene una doble identidad, la de personaje de cuento y la de habitante de Storybrooke. Emma (Jennifer Morrison) es la única que puede romper la maldición y liberar a todos de las crueles intenciones de la reina.



Pero lejos de ofrecer un relato lineal y plano 'Once Upon a Time' ha jugado muy bien sus cartas y ha hecho un excelente uso de las dos líneas temporales, combinado flashbacks y flashforwards sobre el cuento de Blancanieves y la Reina Malvada, la fábula central de la serie. La Bella y la Bestia, La Cenicienta, Caperucita Roja, Los Siete enanitos, Pinocho... Casi todos los cuentos clásicos han pasado por la serie y todos desde una óptica innovadora y muy original.



Los malos de la serie, los mejores personajes

Si algo ha funcionado en 'Once Upon a Time' han sido los protagonistas malvados. Tanto la Reina Malvada/Regina, alcaldesa de Storybrooke (Lana Parrilla), como Míster Gold/Rumpelstiltskin (Robert Carlyle) han brindado interpretaciones que destacan sobre el resto y han mantenido vivo el interés de la serie durante los 22 capítulos. Los dos mantienen el nivel de tensión imprescindible para una serie de corte fantástico. Y si son buenos por separado son mucho mejores cuando se juntan y rivalizan por ver cuál de ellos es más maligno.







Los escotes que luce como Reina Malvada, el enfrentamiento continuo con Emma y sus miles de manipulaciones encadenadas hacen de la alcaldesa de Storybrooke un personaje muy atractivo. Mejor aún ha sido Rumpelstiltskin, el favorito de los fans. El actor, Robert Carlyle, conocido por su papel en 'The Full Monty', merece una nominación al Emmy como mejor actor dramático de reparto sin ninguna duda.



(¡CUIDADO!: Spoilers sobre el final de la temporada)



Cliffhanger en el final la primera temporada

La Season Finale de 'Once Upon a Time' estuvo cargada de emoción. Emma conseguía vencer la maldición, creer en la magia y resucitar a Henry, (envenenado por la misma manzana que se llevó a Blancanieves a un sueño eterno y profundo). Pero la felicidad en Storybrooke suele durar poco y Míster Gold, enterado de que Regina había tenido capturada a Bella, su gran amor, decide poner a Storybrooke bajo una nueva maldición y traer la magia hasta el mundo real bajo un gran manto de humo morado.



Antes del humo, el príncipe encantador y la siempre afligida Mary Margaret tuvieron un segundo para reencontrarse y darse el gran beso de amor que esperábamos una vez rota la maldición. Sólo fue un instante ya que los dos acabaron bajo el manto morado creado por Míster Gold a través de una fórmula creada por Rumpelstiltskin que unía dos cabellos de los enamorados.



Es cierto que los efectos especiales de la serie son mejorables y que la utilización del croma causa estragos en las redes sociales, pero 'Once Upon a Time' ha sido una de las mejores series de estreno de la temporada. Dirigida a todos los públicos, combina con acierto drama, fantasía y moraleja final. Todo es posible en 'Once Upon a Time', pero recordad que "la magia tiene un precio". En septiembre, cuando se estrene la segunda temporada, sabremos qué significa la mítica frase de Rumpelstiltskin.