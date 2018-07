NBC dice adiós '30 Rock' y relega 'Community' a los viernes

'30 Rock': Tina Fey como sinónimo de calidad

La sitcom creada por Tina Fey se estrenó en 2006 y desde entonces ha acumulado una larga lista de premios y buenas críticas. Hasta en 57 ocasiones ha estado '30 Rock' nominada en diferentes categorías de los premios Emmy, y ha conseguido llevarse el galardón de mejor comedia, guión, actriz (Tina Fey) y actor (Alec Baldwin).



Con pocas pretensiones pero con un excelente guión '30 Rock' consigue explotar al máximo el día a día de Liz Lemon (Tinay Fey), guionista del ficticio programa 'The Girlie Show', que se emite en NBC. Gran parte del atractivo de la comedia reside en la relación entre Jack (Alec Baldwin) y Liz. Los dos actores funcionan extraordinariamente bien en pantalla y demuestran en cada capítulo que están hechos para la comedia.



El elenco de secundarios es igual de sobresaliente, y otro gran atractivo son los cameos de actores conocidos, entre los que se encuentran Jennifer Aniston, Edie Falco, Oprah Winfrey, Steven Buscemi, Salma Hayek o el mismísimo John Hamm.



Sus guiones rápidos, ácidos, autoparódicos, mordaces y pegados a la actualidad logran que siempre quieras ver un nuevo capítulo de '30 Rock'.



Pero todo llega a su fin y seis temporadas en antena son muchas. Durante sus primeros años se movió en torno a los 5 ó 6 millones pero en la quinta temporada la serie bajó a cifras por debajo de los 5 millones y la Season Finale de la sexta temporada anotó tan sólo 2,84 millones de espectadores.



Un desplome de audiencia demasiado pronunciado que llevó a NBC a anunciar en los pasados upfronts de mayo que la séptima temporada de '30 Rock' estaría compuesta por 13 episodios y sería la última de la serie. Es la mejor forma de despedir a una sitcom que le ha dado mucho a NBC y que merece una despedida a la altura de su legado.



'Community': una gran comedia apreciada por unos pocos

El caso de 'Community' ha sido muy distinto al de '30 Rock'. La audiencia nunca ha sido buena, aunque es cierto que en la primera temporada disfrutó de unos demográficos (audiencia entre 18 a 49 años) aceptables. Pero en la segunda y, sobre todo, en la tercera temporada, han registrado datos que en cualquier otra cadena hubieran significado cancelación segura. Por este motivo, la cuarta se estrenará en viernes, el día de menor prestigio televisivo en Estados Unidos.



'Community' cuenta la historia de un grupo de amigos que se reúnen para estudiar en Greendale, una universidad comunitaria donde se hace todo menos aprender. Y lo cierto es que a pesar de los continuos juegos narrativos, del estilo meta referencial y lo bien construidos que están los personajes, la crítica nunca le ha prestado demasiada atención y menos aún los premios.



'Community' sólo ha logrado una nominación al Emmy; ha sido este año por el capítulo "Remedial Chaos Theory", que opta al mejor guión de comedia. Se merece ganar el premio y, desde luego, los actores Danny Pudy, Donald Glover y Alison Brie merecían una nominación que no ha llegado.



Si 'Community' no tuviera una comunidad (nunca mejor dicho) de fans muy luchadora hoy la serie estaría cancelada. A modo de temporada corta de 13 episodios NBC dará a los pocos, pero muy fieles, seguidores de la serie una nueva oportunidad de disfrutar de la comedia.



Dan Harmon ya no será el showrunner de la 'sitcom' por desavenencias con la cadena y hay mucha expectación por saber si su salida afectará a la calidad de la serie. Los fans quieren otra guerra de paintball, una nueva película de Abed o un nuevo episodio en el que se juegue con el tiempo. 'Community' ha sido una comedia innovadora en muchos sentidos y eso es algo que ni la audiencia más baja de la historia le podrá quitar.