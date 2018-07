'Nashville': un drama country ligero y sin complejos

El piloto de 'Nashville' no pierde el tiempo y desde el primer minuto se presenta la premisa: vieja leyenda del country siente celos de joven promesa del country. Ambas se desprecian. Se trata de Rayna (Connie Britton) y Juliette (Hayden Panettiere), protagonistas y a la vez antagonistas de este nuevo drama con banda sonora de country ligero.



La pelea de gatas centra todo el episodio. Rayna no acepta que su carrera entre en declive y que sus ventas ya no sean las de antaño. Su discográfica le ofrece ser telonera de Juliette, la nueva cantante country de moda y, evidentemente, Rayna se niega en rotundo. Por su parte Juliette quiere a Deacon, guitarrista de Rayna y antiguo amante, como miembro de su banda. Por supuesto la joven hace lo imposible por acostarse con él hasta que lo consigue. El conflicto y el triángulo amoroso servido a la vez y en el mismo plato.



Más allá de la rivalidad entre las dos cantantes hay tramas secundarias, como el poderoso padre de Rayna, la madre drogadicta de Juliette o Scarlett, que demuestra su talento para el country en los últimos minutos del episodio y cuya voz hace las veces de epílogo final. Está claro que habrá una tercera estrella de la música además de las dos divas protagonistas.



El capítulo es dinámico, de consumo fácil y sin mayores problemas comprensivos para el espectador. El disfrute de 'Nashville' reside el enfrentamiento continuo entre las dos protagonistas femeninas, ya que en el piloto tan solo comparten una escena que, por otro lado, no tiene precio. El espectador desea que las dos se tiren del pelo en mitad del escenario y se hagan la vida imposible. Y seguro que, en este sentido, se cumplen todas las expectativas que se intuyen en el primer episodio.



Quién espere de 'Nashville' algo más de lo que es puede acabar muy frustrado. ABC dio en la diana el año pasado con ‘Revenge’ y ha sabido reutilizar la fórmula y trasladarla a lo musical, que tan de moda está ahora. Las actrices principales funcionan bien, a pesar de la sobreactuación de Panettiere, y aunque el guión no tiene ningún momento brillante se mueve con soltura en el drama facilón y ligero. 'Nashville' cumple a rajatabla el decálogo, si es que existe, del guilty pleasure.



Nota: 'Nashville' está creada por Callie Khouri, ganadora del Óscar al mejor guión por la película 'Thelma & Louise'.