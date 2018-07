'Mujeres Desesperadas' termina con un emotivo final dedicado a los fans

Lynette, la familia antes que cualquier cosa

Lynette es una madre coraje, una esposa luchadora y una amiga fiel. Y también manipuladora y mentirosa como pocas. Durante toda la temporada ha estado separada de Tom, el matrimonio más férreo en 'Desperate Housewives', y tuvimos que esperar hasta el penúltimo episodio para que se reconciliaran. Era lo mínimo que podían hacer los guionistas con nuestra pareja favorita. Tras pensárselo mucho, Lynette Scavo decide no aceptar un trabajo en Nueva York y salvar su relación con Tom y él, viendo lo mucho que deja atrás, la anima para irse juntos. Felicity Huffman, la única actriz que ha ganado un Emmy en la serie, ha sabido defender a su personaje de forma impecable durante ocho años, ofreciendo una interpretación creíble y conmovedora tanto en los momentos cómicos como en los dramáticos. Se merecía un happy ending por todo lo alto.



Bree, sin perder la compostura en ningún momento

Bree Van de Kamp, la pelirroja armada y peligrosa de Wisteria Lane, ha pasado por todo tipo de tragedias. Desde la muerte de Rex, Bree no se ha tomado un respiro. Esta temporada estuvo a punto de suicidarse en una escena en la que hablaba cara a cara con Marie Alice y que nos puso a todos con los pelos de punta. Pero Bree, que sabe reponerse de cualquier situación, decidió seguir adelante y llegó a cargar con toda la culpa del asesinato del padrastro de Gabrielle. Ni en los peores momentos del juicio llegó a perder su eterna y gélida sonrisa. En el epílogo final, Bree comienza su carrera política como alcaldesa de una localidad sureña y llegará a ser miembro de la Cámara de Representantes. Un alivio después de tanta lucha. El personaje de Bree desmontó desde el inicio de 'Mujeres Desesperadas' el estereotipo de mujer suburbial felizmente casada para dar vida a un personaje repleto de dobles caras y matices.









Gabrielle aprende a dejar de pensar en ella misma

Gabrielle Solís es una egoísta nata. A lo largo de la serie ha elegido siempre ponerse en primer lugar, por delante de su marido y de sus dos hijas. Pero a la explosiva wistérica también le han ocurrido muchas cosas y en la última temporada ha empezado a ceder, a pensar en los demás y a sacrificarse por su familia. Permitir que Carlos empezase a trabajar para los más desfavorecidos fue el primer paso para la nueva Gaby, que en el último tramo de la temporada empezó su primer empleo desde que fuese una modelo de pasarela antes de casarse. Su mayor gesto fue evitar que Carlos se inculpara por la muerte de su padrastro y decide cargar ella con toda la responsabilidad, aunque la señora McCluskey se lo impidió en el último momento. Divertida, frívola y visceral, Gabrielle siempre ha sido el contrapunto desenfadado de 'Mujeres Desesperadas'.



Susan se mantiene en pie por encima de todo

Este año Susan Mayer perdió a Mike Delfino, el amor de su vida. Fue una gran pérdida para la serie pero también nos regaló uno de los mejores capítulos de la temporada. La más naïf de las cuatro chicas decide irse de Wisteria Lane para educar a su nieta y evitar así los miles de recuerdos que tiene de Mike. Susan siempre ha creído en el amor, y como buena optimista está segura de que lo volverá a encontrar. Su despedida en coche por las calles de Wisteria Lane, con el desfile de fantasmas de todos los fallecidos en la historia de la serie, fue un grandísimo broche final. Antes tuvo tiempo de recibir a la nueva inquilina de su casa que, cómo no, también llega con un gran secreto sobre sus hombros. Otro fantástico guiño al espíritu de 'Mujeres Desesperadas'.



Ya no volveremos a ver a Lynette, Bree, Gabrielle y Susan en el suburbio wistérico. Minutos antes de terminar las pudimos ver a las cuatro jugando su última mano de póquer, la gran afición de las cuatro amigas. Y unos minutos antes de terminar Marice Alice se encargó en su último off de recordarnos perfectamente el lema de 'Mujeres Desesperadas': "incluso la vida más desesperada es también maravillosa". No hay más que decir.