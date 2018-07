'Luna, el misterio de Calenda' recupera el género de misterio en la ficción española

'Luna, el misterio de Calenda' ha vuelto a recuperar el género de misterio en la ficción española, algo que no veíamos desde 'El Internado'. Los años han pasado y se han traducido en una lógica mejoría de los medios técnicos. 'Luna' es una serie rápida, de escenas breves en las que en cada una de ellas avanzan las tramas y te preparan para la siguiente secuencia. Un buen ritmo de capítulo que viene acompañado por un abundante uso de los exteriores, muy poco común en las ficciones nacionales y que los espectadores agradecen de brazos abiertos. Hay un segmento de público que demandaba una serie de estas características y en 'Luna' han encontrado refugio.



La nueva serie centra su argumento en un pequeño pueblo de interior, Calenda, al que llega la jueza Sara (Belén Rueda) junto a su hija Leire para reunirse con su marido (Leonardo Sbaraglia). Desde el principio ocurren muchas cosas en el pueblo, desde el golpe que recibe el coche de Sara en el minuto uno del capítulo hasta rastros de sangre que no tienen explicación. 'Luna' está llena de silencios, de miradas a través de las ventanas, de cosas que no se dicen, de misterios que no se explican.



El final del episodio, un trágico cliffhanger, nos brinda el misterio de la temporada en el que investigarán la muerte del Capitán (Sbaraglia) a manos de los ¿hombres? lobo. La escena final supone todo un acierto dramático para estar pendientes del próximo capítulo y saber algo más del misterio que envuelve al enigmático pueblo de Calenda.



Como buena serie coral a Belén Rueda, protagonista de la serie, le acompaña un reparto potente en el que destacan Daniel Grao, Fran Perea, Álvaro Cervantes y Lucía Guerrero, que en su primer papel protagonista en televisión ha brillado especialmente.



Auténtica serie 3.0

Antena 3 ha hecho un importante esfuerzo de medios por convertir 'Luna, el misterio de Calenda' en una auténtica serie 3.0. No sólo ha realizado la habitual campaña en Facebook y Twitter, sino que ha diseñado una aplicación de la serie para Android y Iphone a través de ANT 3.0. Este tipo de contenidos no sólo ayudan a fidelizar a la audiencia sino que hacen de las series una experiencia global en la que el visionado del episodio ya no se reduce a la pantalla del televisor, sino que las nuevas tecnologías se convierten en un soporte más y que cada vez se hacen más imprescindibles para los espectadores, sobre todo para los más jóvenes.



Está claro que los misterios de Calenda han interesado a la audiencia y lo estará más aún cuando se vaya desgranando el misterio de los hombres lobo, que en 'Luna' más que una leyenda son una realidad.