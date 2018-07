'Looking': mucho más que la serie gay de HBO

De todos los estrenos de enero 'Looking' era una de las series que más expectación ha generado los meses previos a su estreno. Desde 'Queer as Folk' (finalizó en 2005) o 'The L Word' (acabó en 2009) no se había estrenado una serie con personajes en su mayoría homosexuales. Se trataba por tanto de un reto para HBO, que aunque está curtida en mil batallas le faltaba aún su serie filogay.



'Looking' es una comedia muy cargada de ironía, con un guión bien acabado y alejada de los excesos que se podían esperar. Está mucho más cerca de ser la versión gay de 'Girls' que la heredera de 'Queer as Folk'. En todo momento el ritmo se mantiene y sin darte cuente te mantienes enganchado hasta el final, al menos en este primer episodio. Además, las tramas principales se presentan de forma que el espectador se haga una idea global de cada uno de los protagonistas.



A través de los personajes principales se ponen sobre la mesa temas como la soledad en las grandes ciudades para encontrar pareja, el irremisible paso del tiempo y su impacto en el aspecto físico o la posibilidad de abrir la pareja a nuevas opciones sexuales y afectivas. Temas, todos, que no son exclusivamente gays pero que Michael Lannan, creador de la serie, ha querido hacer pasar por un prisma LGBT. Y lo cierto es que la jugada le sale bastante bien.



Merece una mención especial la notable dirección de actores, especialmente conseguida con Jonathan Groff, al que le hemos visto una faceta muy alejada al de su personaje de 'Glee'. Los tres protagonistas, y los secundarios, resultan más que creíbles.



Lo razonable, o al menos lo que ocurre con el resto de series, sería juzgar 'Looking' por el mismo rasero que a las demás ficciones, y no basar nuestro juicio en si peca de excesivamente gay, de ser una serie gueto o el manido tema de que la serie no representa a la comunidad gay.



Ni 'Looking', ni ninguna otra serie, pretende representar a ningún colectivo, simplemente crea un universo ficcionado en el que sus protagonistas son homosexuales. ¿Acaso ponemos el grito en el cielo cuando en otras series sólo hay personajes heterosexuales? Por este motivo, 'Looking' es mucho más que la serie gay de HBO.



De momento 'Looking' ha arrancado con muy buen pie, aunque habrá que esperar a ver el resto de episodios para deliberar el lugar qué ocupará en la impecable historia de HBO. Para los queráis estar al día, Canal+ Series emitirá toda la temporada en versión original subtitulada un día después de su emisión en Estados Unidos.