La irresistible adicción a '2 Broke Girls'

El argumento de '2 Broke Girls' no puede ser más sencillo, incluso simplón: Max, camarera de Brooklyn, y Caroline, pija de Manhattan, se hacen amigas e intentan crear una empresa para la venta de cupcakes. Bajo esta línea argumental se desarrollan los capítulos, repletos de risas de fondo, chistes soeces (la mayoría de corte sexual) y una cierta (y calculada) improvisación de las actrices protagonistas.

¿Por qué entonces una serie tan poco sofisticada engancha tanto? Porque está concebida para entretener en el más amplio sentido del término, sin adornos ni artificios, y con el estilo multi cámara que caracteriza a las comedias de hace una década (y que cada vez está más en desuso).



Las actrices protagonistas Kat Dennings (Max) y Beth Behrs (Caroline) tienen muchísima química en pantalla y son buenas actrices, al menos para este tipo de comedia. Se compenetran y se complementan muy bien. El resto de secundarios, sobre todo Matthew Moy (el pequeño Han) y Jennifer Coolidge (la gran Sophie) le dan mucha vida a la serie.

Las situaciones que se desarrollan en los episodios son típicas, puede que hasta manidas pero no importa, nos gustan, nos hacen reír. Equívocos, visiones contrapuestas, caídas exageradas, gags recurrentes… Es como si exprimieran los elementos clásicos de la comedia pero eliminando con mucho tino aquellas cosas que no funcionan. Gustará más o menos, pero '2 Broke Girls' está bien escrita y respeta escrupulosamente las reglas del género de la sitcom clásica.



Desde que comenzó el año pasado ha registrado una excelente audiencia, con unas marcas inmejorables en demográficos (público de 18 a 49 años). Y lo cierto es que hay mejores comedias, sobre todo mejor realizadas, pero no es menos cierto que no hay ninguna otra como '2 Broke Girls' tan descarada, tan hecha a sí misma y tan adictiva. Puedes escuchar el mismo chiste una y otra vez que seguirás riéndote.



CBS no va a desprenderse de '2 Broke Girls' y, a falta de confirmación oficial, la serie renovará por una tercera temporada. Eso por descontado. De momento disfrutamos de lo que queda de la segunda temporada y ¿quién sabe? Lo mismo Marta Stuart vuelve a hacer un cameo.