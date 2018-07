'House': dice adiós una de las series históricas de la mítica temporada 2004/2005

Si por algo ha sido conocida la serie médica ha sido en gran medida, sino en toda, por la excelente interpretación que Hugh Laurie ha hecho del doctor más canalla de la televisión. A pesar de sus seis nominaciones al Emmy como mejor actor dramático, y una más que probable séptima que le otorgarán por la temporada final, el popular actor no tiene el galardón en sus manos, aunque nunca es tarde.



'House' ha sido una serie que centraba todo el peso dramático sobre el doctor Gregory House, con unos diálogos punzantes y un humor ácido y grotesco que no se había visto antes en una televisión en abierto y mucho menos como características destacadas en un protagonista. En este aspecto 'House' abrió el camino para que los protagonistas de las series no fuesen simpáticos, amigables o identificables para el espectador. Basta con ser un personaje interesante, complejo y multifacético. Y el doctor House lo ha sido. Y mucho.



El año pasado FOX decidió que la serie médica llegara a su fin al término de la octava temporada, en la que se han producido muchos cameos esperados por los fans. Es mejor así que alargar sin necesidad hasta convertirla en un culebrón. 'House' se despide con una audiencia más que aceptable y la cabeza alta.



2004/2005: la temporada en la que las networks resurgen

Tras el éxito arrollador de 'Los Soprano' las networks se pusieron las pilas al ver que una serie de televisión podía tener una calidad técnica y artística superior al cine. Fue en la temporada 2004/2005 cuando se estrenaron series que hoy son históricas. De aquel maravilloso catálogo ya no están 'Lost’ (ABC), 'Veronica Mars' (UPN/ The CW), 'Mujeres Desesperadas' (ABC), o 'Boston Legal' (ABC). Series que ya han terminado su emisión y que todas ellas colaboraron para que las networks sacaran pecho y lanzaran al mundo un mensaje de que no sólo en HBO se hacían series de calidad y alto presupuesto.



También hay algunas ficciones de la mítica temporada 2004/2005 que siguen en emisión. Casualmente ambas se emitieron en la midseason de 2005, con pocas perspectivas de éxito y no mucha confianza de sus respectivas cadenas: se trata de 'Anatomía de Grey' (ABC) y 'The Office' (NBC), que desde hace varias temporadas comparten día y hora de emisión (los jueves por la noche). Dos series muy distintas pero que cuentan con muchísimos seguidores, aunque el drama médico de ABC le saca bastante ventaja en audiencia a la sitcom de NBC.



'House', que se estrenó en 2004, se despide ahora como una de las series pioneras de una temporada televisiva que cambió la historia de las series y que creó una afición mundial por la ficción norteamericana sin precedentes. Y vistos los upfronts de este año no parece que haya muchas dignas sucesoras. 'House' deja un hueco enorme y que será muy difícil de llenar.