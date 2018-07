Gran Hotel o el estreno de ficción nacional más esperado

La serie arranca en 1905. El joven Julio (Yon González) llega al Gran Hotel, un lugar idílico donde investigará la desaparición de su hermana, haciéndose pasar por camarero. Pero en su investigación se cruza Alicia Alarcón (Amaia Salamanca), miembro de la familia propietaria del hotel, y que será la única persona que le ayudará a descubrir la verdad. Entre ambos surgirá una irresistible e imposible historia de amor. Un dúo protagonista que hará saltar las chispas en la pequeña pantalla y al que estamos deseando ver juntos en un mismo plano.



Entre ambos personajes hay un obstáculo y es que Alicia está prometida con Diego (Pedro Alonso), un joven ambicioso que está dispuesto a todo por llegar a ser el director del Gran Hotel. La diferencia de clase social entre los dos protagonistas sirve como un fantástico punto de partida para el conflicto, que será continuo a lo largo de toda la serie. No hay nada más efectivo para el enganche del espectador que una historia de amor imposible. Y si es de época mejor todavía.



El reparto está coronado por la soberbia actriz Concha Velasco, que interpreta el papel de Ángela, gobernanta del hotel y que lleva toda su vida trabajando para la familia Alarcón. Los creadores de la serie definen su papel como "una mujer fría, reservada y exigente". La vallisoletana ha demostrado a lo largo de su dilatada carrera ser una de las mejores actrices del panorama nacional. En sus últimos trabajos en televisión, Herederos y Las Chicas de Oro, ha demostrado ser una actriz solvente, versátil y que lo da todo ante la cámara. Con Velasco el éxito viene bajo el brazo y Gran Hotel no va a ser una excepción.



La mala malísima de la serie es Teresa, dueña del hotel e interpretada por Adriana Ozores (Los Hombres de Paco). Viuda de Carlos Alarcón, es una mujer sin escrúpulos dispuesta a todo para conseguir sus malvados objetivos. Además de Alicia, la matriarca tiene otros dos hijos, Javier y Sofía, interpretados por Eloy Azorín y Luz Valdenebro. Sofía es la hija mayor y también la peor enemiga de su hermana Alicia, a la que envidia, mientras que el único hijo varón de Teresa es un galán nocturno que se jugará la vida en peleas ilegales.



La primera temporada de Gran Hotel estará compuesta por 13 capítulos. Además del set de grabación, la serie contará con muchos exteriores, ubicados en localizaciones de Cantabria. De este modo Gran Hotel tendrá un toque más cinematográfico que otras ficciones, ya que rodar en exteriores es siempre sinónimo de más presupuesto y, casi siempre, de mayor calidad en el resultado final. Es innegable que las series de época (Hispania, 'La República', 'Isabel mi Reina') están de moda y Gran Hotel viene a sumarse a un género que disfruta de un gran éxito de audiencia en nuestro país.



Resulta imposible saber, antes de su estreno, si una serie va a contar con el apoyo masivo de la audiencia o no. Y más en estos tiempos de multi fragmentación televisiva. Pero está claro que Bambú Producciones y Antena 3 han puesto todo de su parte para que Gran Hotel se convierta en una de las series de referencia del panorama nacional. Un reparto excelente, buenos decorados, apuesta por rodaje en exteriores y una acertada mezcla de amor, misterio y suspense suponen el mejor pistoletazo de salida. Empieza la cuenta atrás para que se abran las puertas en Gran Hotel.