'Gossip Girl' en punto muerto y sin retorno

NÚMERO DE SERIE

Que 'Gossip Girl' se ha convertido en un aburrimiento total no es ningún secreto. Nunca mejor dicho porque en la serie ya no hay cotilleos sustanciales. La serie adolescente, y antiguo emblema de The CW, ha perdido toda su chispa. O casi toda. Apenas reconocemos ahora el ambiente pijo del instituto, las conspiraciones en los pasillos de clase, las humillaciones públicas. Ahora Blair, Serena y compañía tienen una vida muy pija y glam, sí, pero también muy aburrida.