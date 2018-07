Los Globos de Oro ningunean a 'Homeland' y se rinden ante el encanto de 'House of Cards'

Las nominaciones en la categoría de mejor drama de los Globos de Oro confirman lo que ya se sabe: que 'Homeland' carece de interés y que series tan longevas como 'The Good Wife' (que llevaba dos años sin nominación) vuelven a la palestra. Era imprescindible incluir a 'Breaking Bad' y cómo no a 'House of Cards', uno de los estrenos del año y que seguro recibirá alguno de los globos dorados a los que opta.



En los actores dramáticos se producen muchas novedades. Kevin Spacey es uno de los grandes favoritos en una lista que completan Michael Sheen, Liev Schreiber y James Spader por 'Masters of Sex' , 'Ray Donovan' y 'The Blacklist'. Pero todos lo tienen muy difícil para ganar al gran Bryan Cranston por su espectacular interpretación en 'Breaking Bad'.



En cuanto a las actrices hay un poco de todo. Nominaciones merecidas como la de Julianna Margulies por 'The Good Wife' y Robin Wright por 'House of Cards' y otras que se entiende un poco menos como la de Kerry Washington por 'Scandal'. Otra gran sorpresa (positiva) es que los Globos de Oro incluyan a 'Orange is the new black' como drama y más aún que hayan nominado a su protagonista, Taylor Schilling.



En mejor comedia 'Girls' puede repetir estatuilla como el año pasado. Sus competidoras 'The Big Bang Theory' y 'Modern Family' no se lo pondrán muy difícil. La sorpresa la ha dado el estreno 'Brooklyn Nini-Nine' que a pesar de su floja audiencia ha gustado a la crítica.



En actores cómicos no hay grandes favoritos. Puede volver a ganar Don Cheadle por 'House of Lies' aunque hay otros pesos pesados como Michael J. Fox o Jim Parsons. En cuanto a actrices Lena Dunham tiene posibilidades de ganar otra vez aunque Julia Louis-Dreyfus ('Veep') puede dar la sorpresa.



Los Globos de Oro mezclan en la categoría de secundarios actores de drama y comedia, por lo que es muy difícil hacer predicciones. John Voight, Aaron Paul y Robe Lowe tienen muchas opciones mientras que en las actrices hay tal pastiche de géneros que es imposible prever si será Sofía Vergara, Jaquelin Bisset o la mismísima Hayden Panettiere la que se lleve el premio.



En la categoría de miniserie y tv movie hay un duelo de titanes entre el biopic 'Behind the Candelabra' y 'American Horror Story'. Respecto a los actores Michael Douglas tiene prácticamente asegurado el premio y en las actrices el duelo está entre Jessica Lange y Hellen Mirren.



Siempre hay margen para la sorpresa pero con tal variedad de nominaciones es muy complicado que haya una serie triunfadora. Si los Globos de Oro se caracterizan por algo es por dar premios muy alejados de lo que se espera. Todo lo contrario de lo que ocurre en los Emmy. En un mes saldremos de dudas.