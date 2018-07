'Glee' cierra un ciclo con el final de su tercera temporada

A la tercera va la vencida. Por fin los chicos de New Directions ganan los Nacionales y se alzan con un merecido primer premio. Se recompensa así todo el esfuerzo de los componentes del coro desde que comenzó la serie. Si de algo habla 'Glee' es de la lucha de los adolescentes por encontrar su identidad y por esforzarse en conseguir aquello con lo que sueñan. Les ha costado mucho pero finalmente han conseguido colgar el trofeo como el mejor coro del país.



La Season Finale de la tercera temporada fue una demostración de todo lo que han evolucionado algunos de los personajes a lo largo de las tres temporadas. Santana, retorcida y ácida, ha encontrado en el coro su vocación y también al gran amor de su vida, la peculiar Brittany S. Pierce. Finn ha pasado de ser el novio de la animadora más popular y estrella del equipo de fútbol a ser el novio de Rachel Berry que sueña con ser actor. Mercedes ha dejado atrás sus complejos y se irá a Los Ángeles en busca de un futuro en la industria musical.



Pero si hay dos protagonistas que han crecido de forma espectacular a lo largo de las tres temporadas de 'Glee' han sido Kurt y Rachel. Los dos simbolizan como ningún otro personaje el mensaje y el espíritu de la serie musical. El papel de Kurt ha puesto sobre la mesa la importancia de respetar la diversidad sexual en las aulas. Ha sido un personaje valiente que se ha enfrentado a todas las miradas ajenas y que ha sido capaz de vivir plenamente su identidad a través de su idílica relación con Blaine.



Rachel Berry, la mejor actriz y la mejor voz de 'Glee', consigue entrar en NYADA (escuela ficticia de teatro musical) y cumple así el gran sueño que se propuso desde que era una niña. Finn, que no ha tenido la misma suerte y que se ha quedado sin plaza en el Actor's Studio, decide ser generoso y no sólo anula su compromiso con Rachel unas horas antes de la ceremonia nupcial, sino que rompe con ella para que se convierta en una estrella de Broadway. La secuencia final, rodada en Nueva York, con Rachel llegado a la Gran Manzana, confirma que ha pasado de ser la gran loser del instituto a una triunfadora por todo lo alto.



Terminaba así una tercera temporada en la que ha habido capítulos muy destacables, como el especial de Michael Jackson, el que estuvo centrado en la música disco, o el dedicado a Whitney Houston. Ha sido también el año en el que el personaje de Sue Sylvester se ha revolucionado por completo: se ha quedado embarazada, ha dejado de ser una perversa patológica y, lo más impactante, ha ayudado a New Directions a ganar el certamen nacional de coros. De la antigua entrenadora no queda ni rastro. Becky también se ha estrenado como narradora, con una entrañable voz en off que ignoraba su síndrome de down y mostraba una voz inspirada en reina de Inglaterra. 'Glee', a pesar del desgaste, sigue brindando momentos para el recuerdo.



El futuro de la serie y el de los actores sin confirmarPoco se sabe de la cuarta temporada de 'Glee', al menos en cuanto a casting se refiere. Hace meses se barajó la posibilidad de que la serie transformara por completo su reparto y estuviera protagonizada por otros alumnos, pero la bajada de audiencia ha encendido las alertas y el propio Ryan Murphy declaró hace pocos días que, de momento, "nadie se va ir de Glee". Eso sí, tampoco confirmó qué actores volverán como episódicos y quiénes como regulares. Lo que es innegable es que con el cambio de día de emisión, del martes al jueves, la apuesta de FOX es más clara que nunca.



Lo cierto es que puede volver quién quiera pero sólo si Lea Michelle (la actriz que interpreta a Rachel Berry) renueva, la serie tendrá sentido. Por ella empezamos a ver 'Glee' y con ella queremos terminarla.