'Girls' y 'Enlightened' inauguran la temporada de comedia en HBO

'Girls': Lena Dunham ¿sí o no?

La gran pregunta. Si no adoras a Lena Dunham, creadora, guionista, directora y actriz de su propia serie, es muy posible que no te guste 'Girls', o que directamente la deseches de tu catálogo seriéfilo. Algunos la tachan de indie de mera pose, otros critican su avidez de atención mediática y auto exposición en las redes sociales, pero también hay un buen grupo de fans que valora el mensaje que transmite desde 'Girls', una serie que puede gustar o no, pero que tiene un sello personal inconfundible.



La primera temporada dejó claro que 'Girls' es una serie urbana, actual, que ha sabido recoger el imaginario de la "generación Y". El sentido del humor, o lo que es lo mismo el humor "made in Dunham", completa uno de los mejores testimonios audiovisuales de los últimos años, al menos en el terreno de la comedia. Además, la capacidad infinita de la realizadora para reírse de sí misma supera siempre las expectativas del espectador.



Dunham sabe de lo que habla, es adicta a las redes sociales y vive rodeada de un grupo de amigos que luego se transforman en personajes. Es el caso de la actriz Jemima Kirke, que interpreta a Jessa y que es una habitual de las fotografías públicas de Lena.



El tráiler de la segunda temporada deja claro lo que aporta 'Girls' a la ficción norteamericana: autenticidad y honestidad hacia el espectador. 'Girls' no es pretenciosa, es lo que es. Otra cosa es que guste.







'Enlightened': la comedia que nunca será una serie de masas

Una joya desconocida. 'Enlightened' pasó con más pena que gloria su primera temporada, con una audiencia media de 200.000 espectadores. Muy poco para HBO, sí, pero suficiente para renovarla por una segunda temporada, esta vez haciendo tándem con 'Girls', una de las joyas de la corona.



Pero más allá de la audiencia, 'Enlightened' demostró que una serie puede ser trasgresora sin estridencias. Laura Dern, protagonista y alma máter del proyecto, borda su papel de Amy, una luchadora incansable, capaz de controlar sus ataques de ira por un mundo mejor, o al menos por intentarlo.

De estilo pausado, que no lento, se mueve entre la comedia y el drama con toques reflexivos muy interesantes. Algunos le han achacado una excesiva parsimonia en el ritmo, pero eso es precisamente lo que distingue a 'Enlightened' de las demás. No hay giros inverosímiles, ni golpes de efecto, sólo Amy frente al corporativismo voraz y frente a sus contradicciones.



Dern es una actriz con credenciales demostradas y ha elegido un papel que asume como una segunda piel. 'Enlightened' pone temas incómodos sobre la mesa, tanto emocionales como de la propia sociedad capitalista, siempre sin juzgar, simplemente mostrando las cosas desde una perspectiva crítica.



'Enlightened' nunca será una serie de masas; tampoco lo pretende.