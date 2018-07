‘Getting On’, ‘Happy Valley’ y ‘Broad City’: series anti mainstream que deberías ver

'Getting On' (HBO). Basada en la serie homónima de la BBC, la versión americana es una serie bastante peculiar que incorpora elementos de la sitcom clásica con rasgos de comedias más arriesgadas y con una buena dosis de humor negro. La realización, que recuerda a ‘The Office’, le da una más que conseguida naturalidad.



En principio parece que 'Getting On' es una serie médica más, con tres enfermeras como protagonistas. Pero nada más lejos de la realidad. La serie tiene personajes extremos y extremados, surrealistas y completamente fuera de las convenciones sociales. Lo mejor de todo es el peculiar y negro sentido del humor de la serie protagonizado por un casting extraordinario, especialmente el trío femenino protagonista.



La primera temporada cuenta con 6 episodios y aunque la serie no haya tenido un gran impacto en la audiencia, habrá segunda temporada en noviembre. No se lleva premios ni es comentada en los blogs pero es una comedia que te sorprenderá desde el principio.



'Happy Valley' (BBC). Sabemos que la BBC tiene muchas miniseries en su oferta seriéfila y resulta casi imposible estar al día con todas, pero desde luego ‘Happy Valley’ merece un lugar destacado.



Durante seis episodios se cuenta la historia Catherine Cawood, un sargento de policía cuyo pasado familiar le sigue persiguiendo. La serie es una estimulante mezcla de drama y género criminal con ese punto inglés de sobriedad estilística que tan bien le funciona a la BBC. Tensión e intensidad dramática a parte iguales. Los actores, por supuesto, excepcionales (atención a la gran Siobhan Finneran , O’Brien en 'Downton Abbey').



'Broad City' (Comedy Central). Una serie que no conoce nadie en un canal que no conoce nadie. 'Broad City' es muy loca, pero muy divertida. Dos amigas, Ilna y Abby, que recorren las calles de Nueva York a las que les suceden las cosas más surrealistas del mundo.



'Broad City' es urbana y contemporánea, una versión alocada de 'Girls'. Al igual que Lenna Dunham, las dos protagonistas han creado la serie y han escrito la mayoría de capítulos de la primera temporada. Merece la pena verla sólo por lo diferente que es. Y atención porque la cadena la ha renovado por una segunda temporada.